Sprawdzone pomysły na prezent dla dziewczynki? Postaw na Barbie!

Gdy zbliżają się święta, przypominamy sobie tamte długie zimowe wieczory, kiedy obmyślałyśmy emocjonujące scenariusze: co Barbie powie, co zrobi, co założy. Dzisiaj obserwujemy, jak podobny świat budują nasze córki. A my? Chcemy wybrać im takie prezenty, które rozbudzą ich wyobraźnię i pozwolą stworzyć własny świat.

Dlatego stworzyliśmy świąteczny przewodnik po wyjątkowych zestawach Barbie - od zapierającego dech w piersiach domku, przez kampery, po stylizacyjne zestawy i niespodzianki. To prezenty, które bawią, rozwijają i pozwalają tworzyć piękne wspomnienia.

Zanim jednak wybierzemy się na zakupy, warto wiedzieć, że trwa akcja "Podziel się zabawą" - kupując prezenty, możemy realnie pomóc innym. Za każde trzy zabawki kupione na Allegro, Mattel przekaże jedną małym pacjentom Szpitala UCK WUM w Warszawie. Dodatkowo na Allegro wystartowały aukcje charytatywne, a ich dochód wesprze wyposażenie Hotelu Ronalda McDonalda dla rodziców chorych dzieci. Akcja trwa od 10 listopada do 19 grudnia.

Barbie Dreamhouse - domek dla lalek, o jakim marzy każda dziewczynka

Trzypiętrowy pięknie urządzony domek zawiera ponad 75 akcesoriów materiały promocyjne

Kiedyś same marzyłyśmy o tym, żeby nasza Barbie zamieszkała w domku z prawdziwego zdarzenia. Większość z nas musiała zadowolić się kartonem po butach lub mieszkaniem zbudowanym z krzeseł. Tymczasem nasze córki mogą dostać trzypiętrowy pięknie urządzony domek z ponad 75 akcesoriami, które pozwalają bawić się godzinami.

Dreamhouse to nie jest zwykły domek - to scena, na której dzieci budują całe światy. Jest tu basen z zakręconą zjeżdżalnią, pokój na piżama party, balkon z palmą, garderoba, w kuchni i łazience można włączyć światełka i dźwięk.

Najlepsze jest to, że ten prezent rośnie razem z dzieckiem. Dziś córka bawi się w rodzinę, jutro w przyjęcie, a za kilka lat - w projektowanie wnętrz dzięki przenośnym mebelkom. Niejedna mama chętnie przyłączy się do tej zabawy!

Barbie Dream Pool - przygoda w tropikach

Do basenu można wlać wodę, a po naciśnięciu przycisku w jacuzzi pojawiają się bąbelki materiały promocyjne

Ma aż sześć stref zabawy: basen, zjeżdżalnię, jacuzzi z prawdziwymi bąbelkami, trampolinę, prysznic i bar z przekąskami. Di! Ten zestaw może być świetnym uzupełnieniem dla domku Dreamhouse, jeśli obdarowywana dziewczynka ma już taki w swojej kolekcji.

Barbie Dreamcamper - kamper, którym zaprasza w przygodę

W zestawie Dreamcamper znajdziemy m.in. namiot na dachu, grill, jadalnię i wiszący fotel materiały promocyjne

Kiedyś Barbie w samochodzie była spełnieniem najskrytszych marzeń, teraz - możemy podarować dziecku nie tylko zwykłe auto, ale nawet kamper. Ta zabawka naprawdę otwiera drzwi do świata przygód.

Kamper inspiruje zarówno do zabaw ruchowych, jak i sensorycznych. "Smażenie" jedzenia zmieniającego kolor czy formowanie burgerów dzięki dołączonej masie plastycznej wciągają w zabawę na długo. To idealny prezent, jeśli dziecko ma już swoje ulubione lalki Barbie i chcemy wejść na wyższy poziom.

Barbie Party Unboxed Glam Party - rozpakowywanie też jest częścią magii

Niespodzianką jest, która z trzech Barbie znajdzie się w zestawie materiały promocyjne

Najpierw lalka z włosami zawiniętymi w ręcznik i maseczką na twarzy. Niespodzianką jest, która z trzech Barbie znajdzie się w zestawie. Dalej dziecko ma przebić pędzelkiem sekcje opakowania, którego wnętrze przypomina paletkę cieni do makijażu, by wydobyć kolejne akcesoria, a także wyjąc ze szminki zwierzątko. A kiedy przewinie ręcznik na drugą stronę, okaże się, że to sukienka Barbie! Lalka także pod wpływem ciepłej i zimnej wody zmienia kolory włosów i makijażu.

To zestaw, który łączy zabawę modą z elementami niespodzianki. Dzieci uwielbiają emocje towarzyszące odkrywaniu kolejnych elementów.

Barbie Dreamtopia Syrenka - Migoczące Światełka

Migoczące światełka dają spektakularny efekt, szczególnie po włożeniu lalki do wody materiały promocyjne

Podarujmy naszym małym dziewczynkom to, o czym same marzyłyśmy w ich wieku. Zestawy Barbie rozwijają kreatywność i angażują tak bardzo, że dziecko zatraca się w zabawie na wiele godzin. W jaki świat zanurzy się obdarowana tym roku: pojedzie w podróż kamperem, spędzi czas nad basenem czy może pochłonie ją podwodny świat syren?

