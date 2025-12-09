Mieszkania na wynajem krótkoterminowy trafią do centralnego systemu

W państwach członkowskich UE od 20 maja 2026 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie 2024/1028 w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych.

W związku z tym pojawi się m.in. obowiązek rejestracji każdego lokalu wynajmowanego na mniej niż 30 dni, a niezbędne informacje znajdą się w rejestrze centralnym. Bez takiego numeru rejestracyjnego nie będzie można zamieszczać ogłoszeń w serwisach internetowych.

Ponadto portale mają mieć obowiązek sprawdzania, czy ogłoszeniodawca zamieścił prawdziwe informacje na temat rejestracji, zwłaszcza gdy mowa o obowiązkowym posiadaniu numeru z rejestru. Publikowanie przez serwisy z ogłoszeniami ofert, które nie zawierają takiego numeru, będzie niedozwolone.

"Numer identyfikacyjny, który jest niepowtarzalnym identyfikatorem wynajmowanej jednostki, powinien zapewniać, aby dane gromadzone i udostępniane przez platformy internetowe pośredniczące w najmie krótkoterminowym mogły być właściwie przypisane do wynajmujących i jednostek. Ten numer identyfikacyjny powinien zostać umieszczony w publicznym i łatwo dostępnym rejestrze, a państwa członkowskie powinny zapewnić, aby numer ten nie zawierał danych osobowych" - zakłada rozporządzenie 2024/1028 ws. gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych.

Ponadto osoby prowadzące działalność związaną z najmem krótkoterminowym będą zobowiązane do umieszczenia w lokalu danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za wynajem oraz regulaminu ws. m.in. tzw. ciszy nocnej.

Na budynkach, w których oferowane są mieszkania na wynajem krótkoterminowy, będą zainstalowane specjalne tablice informacyjne, wskazujące na charakter takiej dzielności.

Strefy wolne od najmu krótkoterminowego i wysokie kary

Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki w rozmowie z "Rzeczpospolitą" powiedział, że jego resort chce, by samorządy mogły wyznaczać specjalne strefy zakazu wynajmowania mieszkań na doby, a tę możliwość mają mieć od 1 stycznia 2029 r.

Raś dodał, że portale pośredniczące w rezerwacji noclegów będą zobowiązane do przekazywania gminom informacji o liczbie zarezerwowanych nocy i gości.

Z kolei na pytanie dziennikarki "Rzeczpospolitej" - jaka będzie kara za wynajmowanie mieszkania, domu czy pokoi na doby bez rejestracji, wiceminister sportu i turystyki odpowiedział: "Przewidujemy karę administracyjną do 50 tys. zł".

Chcąc wynajmować pokoje lub mieszkania na doby, nie będzie potrzeby zakładania działalności gospodarczej - wyjaśnił Raś.

"Wprowadzamy kategorię przedsiębiorcy turystycznego, ale nie trzeba będzie zakładać działalności. To jest kwestia osiąganych przychodów i to już regulują inne przepisy. (…) Jeśli w budynku będzie więcej niż sześć lokali wynajmowanych na doby z liczbą co najmniej 30 miejsc noclegowych, to ich właściciele zostaną zobowiązani do przekształcenia ich z mieszkaniowych w użytkowe" - powiedział Ireneusz Raś w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

