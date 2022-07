W internecie znajdziemy wiele porad, jak zmyć brud z przypalonego żelazka. Niektórzy radzą, by używać do tego pasty do zębów, soli kuchennej, soku z cytryny, jeszcze inni stawiają na wosk z białej świecy czy mycie za pomocą popiołu. Niestety większość z tych sposobów nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali.

Jak wyczyścić przypalone żelazko?

Istnieje jednak metoda, dzięki której bez problemu poradzisz sobie z przypalonym żelazkiem, bez wydawania fortuny na specjalne detergenty czyszczące. Mowa o tabletce przeciwbólowej. A dokładnie o paracetamolu.

Żeby oczyścić żelazko z brudu, który powstał wskutek przypalenia, musimy zaopatrzyć się w paracetamol w tabletkach. Żelazko nastawiamy na średnią temperaturę i ostrożnie pocieramy tabletką o płytę żelazka do momentu, aż paracetamol pod wpływem temperatury całkowicie się rozpuści. Następnie brudne miejsca przecieramy miękką i czystą ściereczką.

Zdjęcie Przypalone żelazko wydaje się skazanym na wyrzucenie, ale można je uratować / 123RF/PICSEL

Paracetamol zawiera w sobie dwutlenek krzemu, który pod wpływem wyżej temperatury uwalnia się z tabletki, co pomaga usunąć zabrudzenia z żelazka. Pamiętajmy, by do czyszczenia używać paracetamolu w tabletkach, a nie w kapsułkach.