Żywa choinka na święta. Jak przygotować drzewko przed postawieniem go w domu?

Zakup żywej choinki to pierwszy krok do stworzenia w domu magicznego, świątecznego nastroju. W sklepach mamy do wyboru zarówno drzewka w doniczkach, jak i te cięte, które należy umieścić w specjalnym stojaku.

Jeśli zdecydujemy się na ciętą choinkę, warto pamiętać o kilku zasadach. Po przyniesieniu drzewka do domu najlepiej umieścić je na balkonie lub w chłodnym pomieszczeniu o temperaturze około 5 st. C. Pozwoli to drzewku skuteczniej dostosować się do nowych warunków, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych różnic temperatur na zewnątrz i wewnątrz mieszkania.

Przed wstawieniem choinki do stojaka należy podciąć pień o około 5 cm. Dzięki temu drzewko może lepiej wchłaniać wodę i pozostanie na dłużej świeże. Przez kilka godzin warto trzymać je w wiadrze z letnią wodą, co pozwoli mu nawodnić się przed przeniesieniem do stojaka.

Ukryta funkcja stojaka na choinkę. Pomoże nam zadbać o drzewko

Podlewanie to klucz do utrzymania żywej choinki w dobrym stanie. Nie każdy o tym wie, ale nowoczesne stojaki są wyposażone w pojemniki na wodę, które należy regularnie uzupełniać. Ważne jest, aby woda była letnia, ponieważ zarówno zbyt zimna, jak i zbyt ciepła mogą zaszkodzić drzewku. Musimy również pamiętać o regularnym dolewaniu wody do stojaka i dbaniu o to, aby jej poziom nie spadał poniżej końca pnia.

Oprócz podlewania warto dodatkowo nawilżać igły, korzystając z butelki ze spryskiwaczem. Lekko zroszone igły są mniej podatne na wysychanie, co jest szczególnie ważne w pomieszczeniach, które zimą ogrzewamy. Dzięki temu prostemu zabiegowi choinka może wytrzymać od 4 do 6 tygodni, nie tracąc swojego uroku.

Kupując stojak na choinkę, najlepiej wybrać ten, który ma wbudowany pojemnik na wodę Jan Bielecki/East News East News

Dzięki tym wskazówkom, choinka postoi w domu przez długi czas

To, gdzie ustawimy choinkę w domu ma, ogromne znaczenie dla jej trwałości. Drzewko nie powinno znajdować się w pobliżu kaloryferów ani innych źródeł ciepła, ponieważ wysoka temperatura przyspiesza proces opadania igieł. Najlepiej wybrać miejsce z dala od bezpośredniego źródła ciepła, a także unikać wystawiania choinki na przeciągi.

Równomierne rozmieszczenie ozdób to kolejny ważny element. Zbyt duża ilość ciężkich bombek na jednej gałęzi może powodować jej uszkodzenie lub odkształcenie. Aby drzewko wyglądało estetycznie i zachowało swój kształt, warto rozłożyć dekoracje równomiernie na całej powierzchni choinki.

Wybierz choinkę już w listopadzie. Ekspertka wyjaśnia, na co zwrócić uwagę Polsat