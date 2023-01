Jeanne Louise Calment przeżyła 122 lata i 164 dni

Jeanne Louise Calment przez całe życie mieszkała we francuskim mieście Arles. Jest jedynym do tej por udowodnionym przypadkiem osoby, która ponad wszelką wątpliwość przekroczyła wiek 120 lat. Kobieta przeżyła 122 lata i 164 dni, co dało łącznie 44 724 dni. Zmarła w 1995 roku. W wywiadach dzieliła się jednak swoimi sposobami na tak długie życie.

Paliła papierosy do 117 roku życia

Niektórym może wydać się to zadziwiające, ale dieta i styl życia Jeanne Louise Calment raczej nie należały do najzdrowszych. Kobieta co prawda uwielbiała sport, jednak do 117 roku życia paliła papierosy i - jak sama przyznawała - nie stroniła od picia alkoholu i spożywania słodyczy. Okazuje się jednak, że niejednokrotnie podkreślała, iż sekretem jej długowieczności był optymizm i uśmiech. W wieku 85 lat zaczęła trenować szermierkę, a mając 100 lat, dalej jeździła na rowerze.

Co było sekretem długowieczności Francuzki?

Zdjęcie Francuzka zjadała podobno kilogram czekolady tygodniowo / 123RF/PICSEL

Co ciekawe, wśród produktów, które jej zdaniem działały dobroczynnie na jej zdrowie, znalazły się:

oliwa z oliwek , którą kobiet dodawała do potraw oraz wcierała w skórę,

, którą kobiet dodawała do potraw oraz wcierała w skórę, czekolada , której zjadła podobno aż kilogram tygodniowo,

, której zjadła podobno aż kilogram tygodniowo, porto, czyli wzmacniane wino portugalskie.

Wybory rekordzistki w długości życia mają spore uzasadnienie. Przypomnijmy, że oliwa z oliwek jest bogata w przeciwutleniacze i nienasycone kwasy tłuszczowe, które chronią przed rozwojem m.in. takich chorób jak miażdżyca, problemy z układem krążenia czy zakrzepica.

Gorzka czekolada z kolei również zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy oraz kwasów fenolowych, które dobroczynnie wpływają na pracę mózgu, a ponadto zawiera minerały takie jak magnez, cynk czy żelazo.

Ostatnia pozycja jest jednak najbardziej kontrowersyjna, bo chociaż udowodniono, że niewielka ilość wina chroni przed chorobami serca, to nie zapominajmy jednak o tym, że może również zwiększać ryzyko innych groźnych chorób, np. wątroby czy trzustki, a nawet nowotworów.

