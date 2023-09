Stosując taką dietę, narażasz się na zgon z powodu udaru. Eksperci biją na alarm

Ustalono, co większa ryzyko udaru i przedwczesnej śmierci

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, w ciągu ostatnich 17 lat liczba udarów mózgu wzrosła o 50 proc. Szacuje się, że w ciągu życia doznaje go co czwarta osoba. Na przestrzeni wielu lat ustalono jakie czynniki najbardziej zwiększają ryzyko niebezpiecznego dla zdrowia i życia udaru. Są to:

palenie papierosów

nadużywanie alkoholu

brak aktywności fizycznej

niezdrowa dieta

nadwaga oraz otyłość

Zdaniem dr Deborach Lee z USA, istnieje kilka produktów, które fatalnie wpływają na układ krążenia i znacznie zwiększają ryzyko udaru. Ekspertka w swojej teorii powołuje się na wyniki badań, opublikowane na łamach czasopisma BMC Medicine na początku 2023 roku. Wynika z nich, że regularne spożywanie tzw. wolnych cukrów zwiększa ryzyko udaru o 10 proc.

Lekarka ma na myśli nie tylko cukier w formie białych kryształków. Dodawany jest on bowiem do większości produktów, po które sięgamy każdego dnia - przykładowo soków owocowych, kolorowych napojów, płatków śniadaniowych, pieczywa, przekąsek itp. Jedynym nieszkodzącym zdrowiu cukrem jest ten naturalnie występujący np. w owocach.

Przesadzić z ilością cukru w diecie jest bardzo łatwo, a zdarza się to również osobom spożywającym na pozór zdrowe produkty. Sacharoza to związek nie tylko uzależniający, ale również powodujący wiele poważnych dla zdrowia i życia schorzeń m.in. otyłość, cukrzycę typu 2, nadciśnienie. Udar mózgu może być jednym z ich następstw.

Jak zminimalizować ryzyko wystąpienia udaru mózgu?

Poza tym, że należy wystrzegać się jedzenia słodyczy i wszystkiego tego, co nienaturalnie słodkie, dobrze jest też czytać etykiety na opakowaniach żywności. Cukier może być bowiem ukryty w najbardziej niepozornych produktach.

Poza tym, warto również kontrolować ilość spożywanej dziennie soli. Szacuje się, że przeciętny człowiek zjada jej nawet trzykrotnie więcej, aniżeli powinien. Nadmiar soli w diecie może przyczynić się do podwyższenia ciśnienia krwi, co jest jedną z przyczyn udaru.

Poza kontrolowaniem ilości spożywanej soli oraz cukru, unikaniem papierosów, alkoholu oraz dbaniem o regularną aktywność fizyczną, zdaniem dr Lee kluczowa jest też codzienna dieta. Ekspertka zaleca śródziemnomorski model żywienia - obecnie uznawany na najzdrowszy na świecie. Bazuje on głównie na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych i tłuszczach roślinnych. Aby cieszyć się zdrowiem, należy ograniczyć do minimum produkty przetworzone, a także mięso.