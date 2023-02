Spis treści: 01 Stroje kąpielowe a sauna. Tak działa na nie wysoka temperatura

02 Strój kąpielowy w saunie. Możesz zaszkodzić nie tylko sobie

03 W czym do sauny? Alternatywy dla strojów kąpielowych

Sauna to miejsce, w którym powinniśmy się czuć zrelaksowani i odprężeni - szczególnie po zakończonym seansie. Wiele mówi się o niewłaściwych zachowaniach, obserwowanych u osób korzystających z sauny, które nie dość, że zakłócają panującą w strefie relaksu ciszę, to stosują też inne błędne praktyki. Wchodzenie do sauny w stroju kąpielowym jest dość powszechne - szczególnie w naszym kraju. A takie zachowanie jest nie tylko niehigieniczne, ale może nawet zaszkodzić zdrowiu.

Stroje kąpielowe a sauna. Tak działa na nie wysoka temperatura

Stroje kąpielowe wykonane ze sztucznych materiałów, mają służyć do pływania i kąpieli w różnych akwenach. Poddane zbyt wysokiej temperaturze (np. takiej, która panuje w wielu saunach, zwłaszcza tych suchych) sprawiają, że woda oraz pot z materiałów zaczyna parować. Jeśli saunujący wcześniej skorzysta z basenu, wszyscy użytkownicy będą musieli wdychać nie tylko jego zanieczyszczenia, ale również chlor. Ponadto wysoka temperatura może sprawić, że sztuczna tkanina wywoła bolesne podrażnienia, a nawet poparzenia. Podczas saunowania w stroju kąpielowym, materiał blokuje uwalnianie toksyn - czyli przeciwdziała temu, co seans ma głównie na celu.

Strój kąpielowy w saunie. Możesz zaszkodzić nie tylko sobie

Zdjęcie Zanieczyszczenia oraz pot ze strojów kąpielowych parują w saunie, a nagrzany materiał może być przyczyną podrażnień / 123RF/PICSEL

Często zdarza się, że zarówno przed, jak i po skorzystaniu z sauny wskakuje się do basenu czy jacuzzi. Poza tym, że osoby przebywające w tym samym czasie w pomieszczeniu z wysoką temperaturą muszą wdychać opary z chloru i skórnych zanieczyszczeń, dodatkowo stykają się z nimi podczas kąpieli. Toksyny, które uwalniają się w saunie wnikają w przylegający do skóry materiał, a potem lądują w wodzie. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że jest to bardzo niehigieniczne.



W czym do sauny? Alternatywy dla strojów kąpielowych

Mimo iż zalecenia mówią, że najzdrowiej jest saunować nago, wiele osób ma przed tym opory. Jeśli lubisz korzystać z tej formy relaksu, a nie chcesz wchodzić do sauny nago, istnieje kilka alternatyw i sposobów zasłonięcia ciała. Możesz np. zaopatrzyć się w specjalny stój czy ręcznik do sauny. Są one wykonane ze specjalnej bawełny, które jest zupełnie bezpieczna. Może być to np. biustonosz i spódniczka lub zestaw najlepiej dwóch ręczników - jeden do okrycia ciała, a drugi do położenia na siedzisku.

W saunie sprawdzi się także najzwyklejszy, bawełniany ręcznik - ważne, aby materiał był "oddychający". Nie warto jednak oplatać się nim zbyt mocno, bowiem zablokuje dopływ powietrza do skóry i zahamuje wydalanie potu.

