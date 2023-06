Surfinia, czyli inaczej petunia kaskadowa to jeden z najpopularniejszych gatunków petunii ogrodowej. Charakteryzuje się wyjątkowym wdziękiem, bujnymi kwiatami w kształcie kielichów oraz wysoką odpornością na chłód. Surfinie występują w wielu odmianach, które różnią się od siebie m.in. kolorem kwiatów, obfitością kwitnienia, tempem wzrostu oraz odpornością.

Jak pielęgnować surfinie?

Uważa się, że surfinie są bardzo proste w pielęgnacji. Aby jednak pięknie kwitły i zdrowo rosły należy zapewnić im odpowiednie warunki. Surfinie najlepiej czują się na stanowiskach słonecznych, dlatego najpiękniej będą kwitły na balkonach południowych. Stanowisko surfinii powinno być też osłonięte od silnego wiatru, a także deszczu.

Surfinie nie tolerują przesuszenia, dlatego należy je regularnie podlewać. Powinniśmy to robić przynajmniej raz dziennie. W upalne dni roślinę warto podlewać nawet dwa razy dziennie - najlepiej rano i wieczorem.

Zdjęcie Surfinie to jedne z najchętniej wybieranych kwiatów balkonowych z uwagi i piękny wygląd i prostą uprawę / 123RF/PICSEL

Podłoże surfinii powinno być przepuszczalne, żyzne i próchnicze o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Bardzo ważnym elementem pielęgnacji tych roślin jest usuwanie kwiatów, które już przekwitły. Dzięki temu surfinia zacznie bardziej obficie kwitnąć. Istotne jest również ich nawożenie. Możemy do tego wykorzystać specyfiki kupione w sklepie ogrodniczym. Jednakże dużo tańszym i szybszym sposobem będzie przygotowanie odżywki do kwiatów we własnym domu.

Domowa odżywka dla surfinii. Przygotujesz ją z dwóch składników

Surfinie kwitną od czerwca do października. Aby cieszyły nasze oko przez cały sezon, potrzebują odpowiedniego odżywienia. Idealnie nada się do tego pewien odpad kuchenny, który najczęściej ląduje w koszu na śmieci biodegradowalne. Chodzi o skórki od bananów, z których w prosty sposób przygotujemy odżywczy wyciąg.

Zdjęcie Zrobienie nawozu ze skórki z banana jest bardzo szybkie i proste / 123RF/PICSEL

Skórki z bananów są cennym źródłem wielu wartościowych substancji odżywczych. Zawierają przede wszystkim:

potas,

fosfor,

kwas krzemowy,

wapń,

magnez,

siarkę.

Te substancje doskonale wpływają na wzrost i kwitnienie różnych roślin, nie tylko surfinii. Taką odżywką można wzmocnić: warzywa, drzewa, krzewy owocowe, byliny, a także róże.

Odżywka ze skórek z bananów pełni jeszcze jedną istotną funkcję - doskonale odstrasza niektóre szkodniki, a przede wszystkim mszyce. W tym celu warto przelać wywar do butelki ze spryskiwaczem i następnie wykonać oprysk surfinii.

Wywar ze skórek bananów - jak go zrobić?

Samodzielne przygotowanie wywaru jest bardzo proste i szybkie. Jest również bardzo tanie, ponieważ potrzebujemy do tego jedynie świeżej skórki od banana, którą po pokrojeniu umieścimy w słoiku z letnią wodą. Naczynie należy przykryć folią i odstawić w ciemne miejsce na co najmniej dwa, a maksymalnie siedem dni. Tak przygotowany wyciąg ze skórek bananów zrobi się zawiesisty. Możemy go wykorzystywać zarówno do podlewania roślin, jak i ich opryskiwania.

