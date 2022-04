Na niektórych osiedlach w ciepłe dni możemy podziwiać prawdziwy pokaz bielizny i innych intymnych części garderoby. To właśnie one są powodem wielu kłótni na osiedlach w polskich miastach. "Majtki sąsiada prawie wchodzą mi do mieszkania" - możemy przeczytać na niektórych forach internetowych. Czy polskie prawo reguluje to w jaki sposób i co możemy suszyć na własnym balkonie?

Czy można suszyć pranie na balkonie?

Kilka miesięcy temu głośno było o mieszkance warszawskiego Wilanowa, która otrzymała liścik, z którego wynikało, iż schnąca na jej balkonie bielizna stanowi "pokusę" dla syna jednego z sąsiadów.

Halo sąsiadko, czy mogłabyś w przyszłości nie wieszać swojej bielizny NA BALKONIE?! To jest chrześcijański blok, a nasz syn powinien dorastać bez TAKICH POKUS?! - przeczytała w liście kobieta.

Kilka lat temu o schnącym na balkonach praniu zrobiło się głośno również w Lublinie. Prezydent miasta zapowiedział, że zamierza zmuszać mieszkańców do "zdejmowania gaci z balkonów". Formalnych zakazów nie udało się wówczas wprowadzić, a wydaje się, że schnące bokserki i skarpetki nie znikną z krajobrazu miast tak łatwo.

Suszysz pranie na balkonie? O tym pamiętaj

Problem, który z pozoru wydaje się śmieszny, wcale nie jest nowy. Kłótnie o "ściąganie gaci" z balkonów i tarasów trwają od dawna i wracają każdego roku, wraz z nadejściem wiosny. Nie każdy bowiem posiada w wyposażeniu swojego mieszkania suszarkę bębnową, przez co wywieszamy pranie na zwykłej suszarce lub sznurku. Gdy wychodzi słońce wypychamy ją na balkon. I wtedy się zaczyna.

Pranie na balkonach i tarasach to przede wszystkich zachwianie miejskiego porządku i ładu. Warto postawić sobie pytanie czy chcielibyśmy oglądać obrazek naszego prania, które wywiesiliśmy na zewnątrz, gdybyśmy to my siedzieli na sąsiednim balkonie i popijali poranną kawę. Problem jest o tyle większy, kiedy mowa o suszarce zaokiennej, która jest wystawiona tuż nad naszą głową.

Jeśli chcemy więc zwrócić uwagę sąsiadowi, w pierwszej kolejności sprawdźmy zapisy regulaminu spółdzielni. Na końcu odwołajmy się do poczucia przyzwoitości.

