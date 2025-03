Makaron sojowy - co warto o nim wiedzieć?

Wbrew pozorom, makaron sojowy wcale nie powstaje z soi . Jego głównym składnikiem jest skrobia, najczęściej pozyskiwana z fasoli mung, ziemniaków lub batatów. Myląca nazwa prawdopodobnie nawiązuje do jego sposobu przygotowania - makaron ten najczęściej serwuje się z dodatkiem sosu sojowego.

Ma on charakterystyczny wygląd - jego przezroczyste oraz długie, cienkie nitki, po namoczeniu w wodzie stają się elastyczne i delikatne.

zawiera sporą ilość białka i błonnika potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi - może być spożywany przez osoby chore na cukrzycę.

jest lekkostrawny - nie obciąża układu trawiennego, dlatego mogą go spożywać osoby z wrażliwym żołądkiem.

Makaron sojowy jest bardzo łatwy w przygotowaniu, ponieważ nie wymaga gotowania - wystarczy zalać go wrzątkiem i odczekać kilka minut. Jest szczególnie popularny w kuchni azjatyckiej, gdzie stosuje się go do potraw takich jak: