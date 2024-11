Jakie są rodzaje mandarynek?

Na świecie rośnie ponad 200 odmian mandarynek, ale tylko kilka z nich cieszy się szczególną popularnością i szeroką dostępnością w Polsce. Na półkach sklepowych najczęściej spotkamy takie odmiany jak:

Clementine (klementynki) - są jedną z najczęściej wybieranych odmian w Polsce. Mają intensywny, pomarańczowy kolor i gładką skórkę, którą łatwo się obiera. Klementynki oferują bogactwo witaminy C i błonnika, dlatego są doskonałym wyborem w sezonie zimowym. Stanowią również źródło przeciwutleniaczy, które wspierają układ odpornościowy.





Satsuma - ta odmiana pochodzi z



- ta odmiana pochodzi z Japonii , a w Polsce pojawia się głównie w okresie jesienno-zimowym. Satsumy mają cienką skórkę, zatem są wygodne do spożywania na surowo. Ze względu na dużą soczystość z łatwością można wycisnąć z nich sok. Satsumy dostarczają sporo witaminy A, istotnej dla zdrowia oczu i skóry oraz witaminy C.

Tangelo - to ciekawa hybryda mandarynki z grejpfrutem, znana również jako "minneola". Są nieco większe od klasycznych mandarynek. Mają lekko kwaskowaty smak i charakterystyczną "szyjkę" przy szypułce. Mimo że znajdują się w nich pestki, wiele osób ceni je za unikalny smak, który łączy słodycz mandarynki z kwasowością grejpfruta. Tangelo zawiera sporą ilość witaminy C i folianów, wspomagających produkcję czerwonych krwinek.





Mandarynki Owari - to kolejna japońska odmiana, która zdobywa coraz większą popularność ze względu na swój intensywny smak i soczystość. Wyróżniają się słodkim, pełnym smakiem i często dojrzewają jako jedne z pierwszych w sezonie. Znajduje się w nich sporo witaminy A i C, a także potasu wspierającego pracę serca i regulującego ciśnienie krwi. Ich bogaty smak sprawia, że są często wybierane do sałatek i deserów.





Honey Tangerine (mandarynki miodowe) - jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się słodkim, miodowym posmakiem. Mogą zawierać pestki, jednak ich wyjątkowy aromat i słodycz rekompensują tę drobną niedogodność. Są bogate w przeciwutleniacze i stanowią doskonałe źródło witaminy C. Mandarynki miodowe to również dobry wybór dla osób poszukujących intensywnego aromatu w owocach cytrusowych - ich zapach i smak są pełne naturalnej słodyczy, która doskonale pasuje do deserów i koktajli.

W Polsce najczęściej spotyka się klementynki i satsumy, które dominują na rynku w okresie zimowym. Obie odmiany są cenione za swój smak, łatwość obierania oraz brak pestek, co czyni je idealnymi dla rodzin i dzieci. Mandarynki tangelo i mandarynki miodowe najczęściej możemy spotkać w specjalistycznych sklepach lub supermarketach, jednak są mniej popularne i nie zawsze pojawiają się na półkach. Z kolei mandarynki Owari zdobywają popularność, jednak ich dostępność wciąż jest ograniczona.

Na co zwrócić uwagę podczas kupowania mandarynek? 123RF/PICSEL

Które mandarynki są najsłodsze? Najlepsze odmiany mandarynek

Do najsłodszych mandarynek zaliczamy klementynki oraz mandarynki miodowe (Honey Tangerine). Klementynki są słodkie i nie zawierają pestek, co sprawia, że są wygodne do spożywania na surowo, szczególnie przez dzieci. Mandarynki miodowe są idealne dla osób, które preferują intensywną słodycz i mogą zaakceptować obecność pestek ze względu na wyjątkowy smak.

Satsumy także mają łagodny, słodki smak, choć nie są tak intensywne jak klementynki. Dla miłośników kwaskowatych nut ciekawą opcją może być Tangelo. Ich smak jest wyważony i interesujący, choć nie jest tak słodki jak w przypadku klementynek.

Po czym poznać dobre mandarynki? 5 zasad, którymi warto kierować się przy zakupie

Słodycz i soczystość mandarynek sprawia, że często lądują na naszych stołach. Jednak nie wszystkie są równie smaczne. Jak więc rozpoznać te najlepsze? Oto pięć zasad, którymi warto kierować się przy zakupie mandarynek, aby cieszyć się ich pełnym smakiem i aromatem.

1. Kolor skórki owoców

Mandarynki o głębokim, intensywnym pomarańczowym kolorze zazwyczaj są bardziej dojrzałe i słodkie. Unikaj owoców z zielonymi przebarwieniami, które wyraźnie wskazują, że mandarynka nie osiągnęła pełnej dojrzałości. Barwa jest często pierwszym wskaźnikiem, który pozwala ocenić jakość owocu.

2. Ciężar owoców

Cięższe mandarynki zwykle są bardziej soczyste. Warto wziąć kilka mandarynek do ręki i wybrać te, które wydają się bardziej masywne w stosunku do swojego rozmiaru. Ciężkość owocu często świadczy o dużej zawartości soku, co bezpośrednio wpływa na jego smak. Jeśli sprawia wrażenie wyjątkowo lekkiego, jest duża szansa, że będzie przesuszony i niesmaczny.

3. Grubość skórki

Gładka, elastyczna i napięta skórka jest oznaką świeżości i wysokiej jakości mandarynek. Bardzo luźna skórka i pomarszczona skórka, która odstaje od miąższu może sugerować, że owoc zaczyna wysychać. Mandarynki z cienką, lekko napiętą skórką są zazwyczaj bardziej soczyste i smaczne.

4. Brak pestek

Jeśli zależy ci na mandarynkach bez pestek, warto postawić na odmiany takie jak klementynki lub satsumy, które są znane z braku nasion w miąższu. To doskonały wybór, jeśli poszukujesz owocowej przekąski na drugie śniadanie.

5. Zapach owoców

Mandarynki o intensywnym, słodkim zapachu to zwykle owoce świeże i dojrzałe. Mocny cytrusowy zapach to naturalny wskaźnik dojrzałości, która przekłada się na wysoką słodycz owocu. Brak tego aromatu może świadczyć o niskiej jakości mandarynek lub braku świeżości. Owoce o neutralnym lub słabym zapachu zwykle są mniej smaczne.

Mandarynki przed zjedzeniem należy bardzo dokładnie umyć, a wręcz wyszorować 123RF/PICSEL

Których mandarynek nie kupować? Kwaśnych i pełnych pestek

Niektóre odmiany mandarynek, mimo swojego wyglądu, mogą okazać się kwaśne lub pełne pestek. Tangelo bywają kwaskowate i zawierają pestki, a to może nie odpowiadać osobom preferującym słodsze owoce. Mandarynki z gatunku Honey Tangerine są bardzo słodkie, ale mogą być niewygodne do jedzenia ze względu na obecność pestek.

Jeśli chcesz uniknąć mandarynek o kwaśnym smaku, zrezygnuj z tych, które wyglądają na bardzo zielone. Plamy na owocach w tym kolorze mogą oznaczać, że zostały zebrane zbyt wcześnie i nie osiągnęły pełnej dojrzałości. Niedojrzałe mandarynki mają zwykle bardziej kwaskowy, mniej słodki smak. Choć zielone odcienie czasem mogą wynikać z lokalnych warunków klimatycznych, takie mandarynki najczęściej nie zachwycają jakością.

Skórka pełna drobnych pęknięć, przetarć lub ciemnych plam to znak, że owoc mógł być niewłaściwie przechowywany. Takie uszkodzenia mogą prowadzić do szybszego psucia się mandarynek, a nawet powstawania pleśni. Warto też unikać owoców z plamami o brunatnej barwie, ponieważ mogą wskazywać na obecność bakterii lub grzybów. Mandarynki z szarawym lub białym nalotem należy odrzucić, ponieważ jest to wyraźna oznaka, że zaatakowała je pleśń, która zagraża naszemu zdrowiu.

