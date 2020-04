Sześć nieoczywistych zamienników niezbędnych produktów

Podczas gotowania zabrakło ci mąki, jajek albo soli? Znani kucharze spieszą ze sprawdzonymi poradami, czym je zastąpić. Poznaj nieoczywiste zamienniki popularnych produktów, dzięki którym uratujesz niejedną ucztę.

Zdjęcie Jajka, masło czy sól można zastąpić innymi produktami /123RF/PICSEL

W ostatnim czasie zmianie uległo wiele aspektów naszego życia - między innymi gotowanie. Dla niektórych jest ono lekarstwem na nudę, dla innych arcynudną koniecznością. Ograniczenia związane z izolacją mogą niestety utrudnić nam kulinarne eksperymenty, zwłaszcza gdy nagle okaże się, że zabrakło nam podstawowych składników. Zamiast załamywać ręce, improwizujmy - przekonują kucharze. I podpowiadają, czym zastąpić popularne produkty, takie jak sól, jajka czy mąka.

Reklama

Sól



Choć w dużej ilości niezdrowa, sól bywa niezbędnym składnikiem wielu potraw. Gdy podczas gotowania zorientujemy się, że nasza solniczka świeci pustkami, możemy użyć sosu sojowego.



- Sos sojowy jest znakomity zamiennikiem soli, nadając pokarmom bogatszy smak. Możemy dodać go niemal do wszystkiego - od sosów, potrawek, aż po mięsa i ryby - zapewnia w rozmowie z "The Guardian" restaurator Stuart Ralston.



- Większość warzyw fermentowanych w mleku ma dużą ilość soli. Możesz je dodać do gulaszu lub sosu, jeśli szukasz wielowymiarowego, słono-kwaśnego smaku - sugeruje szef kuchni Mitshel Ibrahim. W kryzysowej sytuacji warto zadać sobie pytanie, czy sól rzeczywiście jest niezbędna w danej potrawie.



- Nigdy nie sugeruję w przepisach, by używać soli. Przyprawy mogą stworzyć znacznie bogatszy profil smakowy - przekonuje właścicielka francuskiej piekarni Apollonia Poilane.

Zdjęcie W niektórych wypiekach jajka można zastąpić aquafabą / 123RF/PICSEL

Cukier

Brak cukru również nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Aby uratować świąteczne wypieki, zajrzyjmy do kuchennych szafek w poszukiwaniu miodu lub słodkich syropów.



- Syrop klonowy, naturalny miód lub syrop z agawy to doskonałe zamienniki tradycyjnego cukru. Możemy je stosować wszędzie tam, gdzie zwyczajowo dodaje się cukier - tłumaczy Ralston.



Dobrym pomysłem będzie również wykorzystanie soku z owoców z puszki oraz dodanie cynamonu, który stworzy wrażenie słodyczy. Może to być także doskonała okazja ku temu, by ograniczyć ilość cukru w wypiekach i w ten sposób uczynić je bardziej przyjaznymi dla figury.



- Dodaj połowę sugerowanej w przepisie ilości cukru. Nie będzie to miało wpływu na równowagę chemiczną potrawy - zapewnia Poilane.

Jak sprawdzić świeżość jajek? 1 / 4 Na początek trzeba pamiętać, by jaja kupować w sprawdzonym miejscu – musimy mieć pewność, że są dobrej jakości. Wybieraj jaja wiejskie, a nie te z fermy. Warto wiedzieć, że w beżowych skorupach dłużej utrzymują świeżość, aniżeli w białych. Kupowanie jajek nawet u sprawdzonych sprzedawców nie gwarantuje, że nie trafimy na zepsuty egzemplarz. Warto więc zawsze przed ugotowaniem czy „wbiciem” do potrawy sprawdzić ich świeżość. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Jajka

Jajka należą do podstawowych produktów znajdujących się na wielkanocnym stole. O ile w potrawach, takich jak żurek, sałatka jarzynowa czy jajka w majonezie nie sposób zastąpić ich czymś innym, o tyle w wypiekach możemy wykorzystać zamienniki.



Polecanym przez specjalistów kulinarnym trikiem jest użycie zamiast jajek aquafaby. To nic innego, jak woda z puszki po ciecierzycy.



- Dwie łyżki stołowe to jedno jajko; puszka 400 g jest odpowiednikiem sześciu białek jaj - precyzuje szef kuchni z Londynu, Ricky Evans. I dodaje, że dobrym zamiennikiem jajka może być także 50 ml mleka lub 70 g jogurtu naturalnego.