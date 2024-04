Mięciutki gulasz zrobisz w łatwy sposób. Cały gar jest pełen cennych witamin

Opracowanie Tomasz Hirkyj

Podroby w sztuce kulinarnej są doskonale znane, ale za nimi nie ustawiają się jakoś szczególnie kolejki. Częściej na stołach ląduje wątróbka, a żołądki drobiowe raczej są pomijane. A szkoda, bo są tanie, czyli wpisują się w trendy budżetowych produktów spożywczych. Co więcej, oprócz niskich kosztów oferują wiele cennych substancji odżywczych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto się do nich przekonać, jeśli do tej pory nie mieliśmy okazji ich skosztować albo się do nich zraziliśmy.