Spis treści: 01 Szuflada pod piekarnikiem - ile ludzi, tyle zastosowań

02 Szuflada pod piekarnikiem - prawdziwe przeznaczenie

03 Szuflada grzewcza - jak to działa

Szuflada pod piekarnikiem - ile ludzi, tyle zastosowań

Szuflada pod piekarnikiem ma wiele rozmaitych zastosowań. Jedni przechowują w niej książki kucharskie, inni folie spożywcze. Są też tacy, którzy chowają w niej foremki do pieczenia, instrukcja obsługi piekarnika wielofunkcyjnego, kartę gwarancyjną, a nawet drobne narzędzia. Zdaje się, że jej możliwości są nieograniczone - zazwyczaj jest to bardzo pojemna komora, która pomieści wiele przedmiotów. W tej kwestii jedynym ograniczeniem będzie nasza kreatywność. Istnieje jednak zastosowanie, które zdeterminowało powstanie szuflady pod piekarnikiem. Przekonaj się, jakie jest jej prawdziwe przeznaczenie, o którym myśleli twórcy, projektując pierwszą z nich.

Reklama

Szuflada pod piekarnikiem - prawdziwe przeznaczenie

Szuflada pod piekarnikiem nie nagrzewa się do zbyt wysokich temperatur podczas pieczenia, dlatego przechowywanie w niej przedmiotów nie powinno być niebezpieczne. Okazuje się, że ta komora została stworzona jako ułatwienie dla kucharek, które przygotowują rodzinne uroczystości. Tak naprawdę szuflada pod piekarnikiem nosi inną nazwę, którą jest szuflada grzewcza. W zamyśle projektantów było ułatwienie przygotowania wieloposiłkowego obiadu lub przyjęcia tak, aby wszystkie podawane potrawy zachowywały odpowiednią temperaturę. Szuflada pod piekarnikiem została bowiem stworzona do przechowywania ciepłego jedzenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wyczyścić piekarnik? Interia DIY

Zobacz także: Babciny sposób na czyszczenie piekarnika

Szuflada grzewcza - jak to działa

Szuflada pod piekarnikiem została skonstruowana w taki sposób, aby zapobiegać wystygnięciu i wyschnięciu ciepłych potraw. Dzięki swojej budowie jest w stanie utrzymywać temperaturę od ok. 40 do blisko 75 st.C. Powinniśmy umieszczać w niej jedzenie, które musi być podawane na ciepło, ale nie powinno już dłużej zajmować miejsca w piekarniku, którego potrzebujemy do dalszych prac. Dzięki szufladzie grzewczej możemy przyrządzić drugą ciepłą potrawę, a następnie podać ją równocześnie z tą czekającą w szufladzie pod piekarnikiem. Oprócz tego można też wykorzystać tę szufladę do podgrzania talerzy, na których będziemy podawać potrawy. Dzięki temu danie będzie stygło znacznie wolniej niż takie podane na zimnym talerzu.

Sprawdź również: Jak umyć piekarnik? Domowe środki czystości