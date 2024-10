Przewlekły stres i praca przy komputerze do późna to najczęstsze przyczyny bezsenności

Doktor Timothy Miller z Sunshine Ankle&Foot Expert w Orlando w rozmowie z serwisem Sleepopolis postanowił rozprawić się z mitami na temat spania w skarpetkach. Staje w opozycji zwłaszcza do twierdzeń, według których jest to zwyczaj niehigieniczny i zakłócający utrzymanie prawidłowego krążenia.

Lekarz zwraca uwagę na to, że spanie w skarpetkach może przyspieszyć zasypianie. Przede wszystkim jednak pomaga w utrzymaniu właściwej termoregulacji w nocy. Organizmowi łatwiej jest utrzymać właściwą temperaturę i panować nad równoważeniem przyrostu oraz utraty ciepła, do jakich dochodzi w nocy. Podkreśla, że stopy są jednym z głównych źródeł utraty ciepła, co może prowadzić do wybudzeń. Dzięki skarpetkom organizm będzie musiał zużyć mniej energii na ogrzewanie ciała, przez co rano obudzimy się bardziej wypoczęci.