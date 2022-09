Spis treści: 01 Jak prawidłowo podlewać rośliny doniczkowe?

Jak prawidłowo podlewać rośliny doniczkowe?

Paprotki uwielbiają ten wywar. Proste triki na zielone liście Rośliny doniczkowe podlewamy w celu dostarczenia im niezbędnej do życia wody. Musimy jednak pamiętać o tym, że ich zapotrzebowanie na nią zmienia się wraz z ich wzrostem oraz np. porą roku. By sprawdzić, czy roślina wymaga już podlania, należy dotknąć podłoża w doniczce - jeśli jest suche, należy ją podlać, jeśli wilgotne - lepiej tego nie robić, łatwo możemy bowiem przelać roślinę, a nadmiar wody szkodzi znacznie bardziej niż jej niedobór!

Zdjęcie Większe rośliny możemy... wziąć pod prysznic / archiwum prywatne

Jak często podlewać rośliny doniczkowe?

Zużycie wody przez roślinę jest proporcjonalne do powierzchni jej liści - im więcej roślina ma liści, tym więcej wody potrzebuje. Jest ono także uzależnione od wilgotności powietrza oraz temperatury, która panuje w pomieszczeniu - im cieplej i bardziej sucho, tym częściej należy podlewać roślinę.

Rośliny, które rosną w większych donicach i w próchnicznej ziemi nie potrzebują tak częstego podlewania, jak te uprawiane w małych doniczkach oraz w piaszczystym podłożu. Częściej powinniśmy także podlewać rośliny w doniczkach ceramicznych (glinianych), rzadziej te w doniczkach plastikowych.

Jak podlewać rośliny doniczkowe?

Większość z nas zazwyczaj podlewa rośliny, wlewając wodę po prostu do doniczek. To dobra metoda, ale warto pamiętać, że woda wsiąka powoli, więc należy obserwować, kiedy pojawi się w podstawce. Jeśli ten czas jest wyjątkowo krótki, to albo podłoża w doniczce jest zbyt mało, albo jest już ono bardzo przesuszone.

Jaką wodą podlewać rośliny doniczkowe?

Do podlewania roślin doniczkowych powinniśmy używać wody odstanej, z której ulotnił się już chlor. Taka woda powinna stać przynajmniej kilka godzin.

Metody podlewania roślin doniczkowych: Od góry i od dołu

Zdjęcie Rośliny doniczkowe można podlewać metodą od dołu lub od góry / 123RF/PICSEL

Rośliny doniczkowe podlewa się zazwyczaj na dwa sposoby - od góry i od dołu. W podlewaniu od góry wodę leje się od góry z konewki lub butelki. Ten sposób ma jednak jedną wadę - trudno jest podlać roślinę bez zmoczenia jej liści czy kwiatów, a niektóre rośliny bardzo tego nie lubią!

W takim wypadku możemy zdecydować się na podlewanie roślin od dołu. W tym celu wstawiamy roślinę w doniczce z otworami drenażowymi do miski z wodą lub wlewamy wodę bezpośrednio do podstawki.

Zanurzanie roślin doniczkowych w wodzie: Na czym polega, jak to się robi?

Istnieje jeszcze jedna, ciesząca się coraz większą popularnością metoda podlewania roślin - zanurzanie ich w wodzie. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na zanurzeniu rośliny w wodzie wraz z doniczką i glebą. Jak to zrobić?

W pierwszej kolejności należy wypełnić miskę lub plastikowy pojemnik czystą wodą o pokojowej temperaturze. Następnie należy zanurzyć roślinę doniczkową w całości, poruszając także liśćmi, by zostały one porządnie oczyszczone z kurzu, brudu, a nawet szkodników.

Gdy zanurzymy doniczkę w wodzie, stopniowo zaczną unosić się z niej pęcherzyki powietrza. Gdy przestaną, jest to znak, że gleba pobrała już wystarczającą ilość wody. Kaktusy, sukulenty i rośliny z suchego klimatu zanurzamy zaledwie na kilka sekund - łatwo bowiem je przelać!

Większe rośliny oraz te przyniesione np. z ogrodu czy tarasu możemy... wziąć pod prysznic. W tym celu zanurzamy donicę w pojemniku z wodą, a liście polewamy obficie wodą z prysznica.

Dlaczego warto zanurzać rośliny doniczkowe?

Zanurzanie roślin doniczkowych ma mnóstwo zalet - pozwala nie tylko dokładnie nawodnić glebę, ale także umyć roślinę. To ważne, bo gdy na liściach zbierają się zanieczyszczenia, blokują one dostęp światła, utrudniając roślinie wzrost.

Zanurzanie w wodzie pozwala pozbyć się zanieczyszczeń, a nawet szkodników. Rośliny zanurzone w wodzie są więc chronione przed ich niszczycielską działalnością, rosną zdrowe i silne.

Jak często należy powtarzać zanurzanie roślin w wodzie?

Rośliny doniczkowe należy zanurzać w wodzie raz w miesiącu - dobrze, by było to po prostu dodatkowym elementem pielęgnacji. Co ważne, nie należy rezygnować z tradycyjnego podlewania roślin - metodą od góry lub od dołu.

