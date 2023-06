Ta przyprawa w mig postawi cię na nogi. Żuj plasterek przez kilka minut

Imbir to znana od wieków przyprawa o intensywnym smaku, stosowana nie tylko w kuchni, ale również w medycynie naturalnej. Poza dodawaniem go do potraw w formie sproszkowanej, czy też świeżej, można również spożywać imbir na surowo - np. ssąc plasterek. Na co pomaga żucie imbiru i dlaczego warto uwzględnić go w codziennym jadłospisie?

Zdjęcie Korzeń imbiru wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości / 123RF/PICSEL