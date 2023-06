Spis treści: 01 Skąd się biorą siwe włosy?

02 Co wpływa na pojawienie się siwych włosów na głowie? Zmień te nawyki!

03 Co zamiast farbowania? Czyli jak pozbyć się siwych włosów?

04 Domowe płukanki do siwych włosów. Tak przyciemnisz siwiznę

Skąd się biorą siwe włosy?

Sposobów dbania o włosy jest wiele. Odżywki humektantowe, emolientowe i proteinowe, szamponów niezliczone rodzaje, wcierki na porost włosów i olejki - możliwości jest całkiem sporo.

Siwe włosy postarzają kobiety znacznie bardziej niż mężczyzn. Ile lat dodają? Osoby pragnące mieć piękne i lśniące włosy niekiedy spędzają całe godziny na ich pielęgnacji. O ile mamy spory wpływ na wypadanie włosów, ich zdrowie i blask, tak nie mamy go na pojawienie się na naszej głowie siwych włosów.

Skąd więc bierze się siwizna? Najczęściej siwe włosy pojawiają się w określonym wieku, najczęściej dzieje się to po 30. roku życia. Dzieje się tak na skutek zmian zachodzących wówczas w cebulkach włosów. Za te zmiany z kolei odpowiadają melanocyty, czyli komórki pigmentowe wytwarzające w procesie melanogenezy melaninę, a melanina to nic innego, jak pigment w naszym organizmie, czyli... kolor, również ten we włosach.

Gdy się starzejemy, melanocyty zaczynają pracować mniej sprawnie i nie wytwarzają już takiej ilości melaniny, jak wcześniej. To wtedy wyrastający nowy włos ma odcień biały, szary lub żółtawy.

Co wpływa na pojawienie się siwych włosów na głowie? Zmień te nawyki!

Zdjęcie Siwienie dotyka też ludzi w młodym wieku / 123RF/PICSEL

W trakcie rozwoju nauki dowiedziono, że na szybsze starzenie się organizmu, a co za tym idzie - na szybsze pojawienie się siwych włosów, mają wpływ czynniki takie jak:

nadmierny stres

niezdrowy styl życia

używki takie jak alkohol, papierosy i narkotyki

niezdrowe odżywianie się

Jeżeli więc jeszcze nie jest za późno, a siwe włosy nie pojawiły się na naszej głowie, warto wprowadzić ogólne zmiany w naszym stylu życia.

Co zamiast farbowania? Czyli jak pozbyć się siwych włosów?

Oczywiście najprostszą drogą do rozprawienia się z siwizną, gdy ta już pojawi się na naszej głowie, jest farbowanie włosów.

Jednak nie wszyscy przepadają za tą metodą, nie chcą niszczyć farbami swoich włosów, a d tego zabieg ten wymaga regularności, by wyglądał dobrze, świeżo i naturalnie.

Istnieją jednak inne sposoby, które pomogą w ujarzmieniu siwych włosów na naszej głowie. W sklepach znajdziemy rozmaite specyfiki niwelujące siwe włosy, jak szampony, które stopniowo przyciemniają włosy.

Można także spróbować suplementacji melaniny i biotyny, żeby dostarczyć starzejącemu się organizmowi ubywających pigmentów.

Domowe płukanki do siwych włosów. Tak przyciemnisz siwiznę

Istnieją jednak także domowe sposoby na pozbycie się siwych włosów. W domowym zaciszu możemy przygotować samodzielnie płukanki, które przyciemnią siwiejące włosy.

Jednym ze sposobów jest płukanka z kawy. Kofeina doskonale wpływa na porost włosów i przyciemni te, które stały się już siwe. Wystarczy kilka łyżek zmielonej, świeżej kawy zalać dwoma szklankami wody i gotować kilka minut razem.

Zdjęcie domowe maski i płukanki pomogą w przyciemnieniu siwizny / 123RF/PICSEL

Po ugotowaniu, odcedzić i czekać do ostygnięcia. Następnie umyte już włosy polewamy, zaczynając od skry głowy aż do nasady i nie spłukujemy przez ok. 30 minut.

Płukankę należy stosować regularnie, by zobaczyć efekty. Podobnie działać będą płukanki z:

herbaty liści orzecha włoskiego

mięty

kurkumy

rozmarynu

