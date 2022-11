Tak przedłużysz życie chryzantemom. Będą kwitły jak szalone

Chryzantemy są masowo hodowane i sprzedawane co roku, przed świętem zmarłych. Najlepiej spośród wszystkich roślin doniczkowych nadają się do dekorowania grobów, bo są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne - przede wszystkim na niskie temperatury. Gdy przekwitną i nie wyglądają już estetycznie, lądują na przycmentarnych śmietnikach, przez co każdego roku tony tych roślin są wywożone na wysypiska. W trosce o środowisko warto poznać sposoby na uratowanie chryzantem i przedłużenie im życia. Jest to naprawdę banalne.

Jak przedłużyć życie chryzantemie?

Wyrzucanie chryzantem jest nie tylko mało ekologiczne - to także bezsensownie wydawanie pieniędzy na coś, co po krótkim czasie ląduje w koszu. Podpowiadamy zatem, jak uratować zmarniałe chryzantemy.

Warto pomyśleć przede wszystkim o przezimowaniu tych roślin. Pierwszą czynnością jaką trzeba będzie w tym celu wykonać, jest skrócenie chryzantemy o około 15 cm gdy przekwitnie. Następnie trzeba umieścić ją piwnicy, garażu lub innym chłodnym pomieszczeniu bez dostępu od słońca. Czasem warto do nich zajrzeć - jeśli ziemia zupełnie wyschła to warto je podlać, jednak niezbyt obficie.

Donicę z chryzantemą można wyjąc z piwnicy dopiero na początku marca - wówczas rozpoczynamy częstsze podlewanie. Gdy roślina wypuści nowe pędy, dobrze będzie je podzielić na mniejsze sadzonki i przesadzić do innej donicy z nowym podłożem.

Chryzantemy w ogrodzie - tak w łatwy sposób przesadzisz je do gruntu

Zdjęcie Sadzenie chryzantem do gruntu jest bardzo proste / 123RF/PICSEL

Chryzantemy mogą również wspaniale dekorować przydomowe ogródki. Dobrym pomysłem będzie więc zasadzenie ich w gruncie, jednak wiąże się to z pewnym ryzykiem. Siarczyste mrozy mogą spowodować, że chryzantemy zmarnieją i nie będą chciały znów kwitnąć. Największą szansę na przetrwanie mrozów mają odmiany z drobnymi kwiatami.

Przesadzanie chryzantem do gruntu jest bardzo proste. Najpierw należy usunąć pędy, a potem wystarczy wsadzić roślinę w wybrane miejsce i obficie podlać. Następnie warto zabezpieczyć chryzantemę korą lub igliwiem. Niektórzy ogrodnicy stosują także sprytnym triki, jakim jest posadzenie rośliny poniżej poziomu gruntu, a potem przykrycie ziemią.

Jeśli mimo starań, rośliny nie przetrwają niekorzystnych warunków, wysuszone chryzantemy zawsze można wykorzystać na kompost. Jest to dużo lepsza opcja, aniżeli wyrzucanie ich na śmietnik.