Pozostawione na wiele długich godzin w lodówce masło zmienia swoją konsystencję na stałą, stając się niekiedy twarde niczym kamień. Niektóre przepisy instruują co prawda, by do przygotowania konkretnego dania użyć właśnie takiej wersji produktu. Tak jest na przykład w przypadku kruchego ciasta.

Kiedy jednak chcemy przygotować szybką przekąskę, zimne i twarde masło staje się prawdziwym utrapieniem. Co wtedy zrobić? Opcji jest kilka - od nieco bardziej zaawansowanych, aż po zupełnie banalne.

Jak szybko zmiękczyć masło po wyjęciu z lodówki?

Pierwszą czynnością, która, po wyjęciu z lodówki zimnego masła przychodzi do głowy niemal każdemu, jest umieszczenie go na kilka chwil w mikrofalówce. Nie jest to jednak najlepsze wyjście. Ciepło wytwarzane przez urządzenie zupełnie rozpuści bowiem masło tylko w jednym miejscu, sprawiając, że będzie zupełnie płynne na środku, zaś po bokach wciąż twarde jak skała.

To dostarczy nam jedynie pracy. Kostkę trzeba będzie kilka razy przekładać, aby dokładnie ogrzała się z każdej strony. Dodatkowo, kiedy tylko trochę przesadzimy z mocą ogrzewania, masło zupełnie się rozpuści, nie nadając się już do nałożenia go na kanapkę. Co więcej, mikrofalówka pozbawi produktu większości wartości odżywczych.

Chcąc szybko rozpuścić masło zdecydowanie lepiej sięgnąć po tarkę z dość dużymi otworami. Ścierając je nie tylko zredukujemy produkt do postaci nitek, które szybciej zmiękną, ale dodatkowo wytworzymy ciepło, wpływające kolejno na jego konsystencję.

Zdjęcie Jak szybko zmiękczyć masło po wyjęciu z lodówki? Istnieje kilka sposobów / 123RF/PICSEL

Masło zmiękczyć można także przy pomocy dużej szklanki. Najpierw należy wypełnić ją wrzącą wodą, kolejno odczekać około minuty i wylać płyn. Następnie nałożyć szklankę do góry dnem nad masłem wyłożonym na talerzu. Wytwarzane przez nią ciepło szybko je zmiękczy.

Jak rozsmarować masło z lodówki? Pomoże prosty trik

Zimne masło można jednak nałożyć na chleb w kilka krótkich chwil, bez zbędnego marnowania czasu. Wystarczy wyjąć je z lodówki, odwinąć kawałek folii i wetrzeć bezpośrednio w pieczywo, pocierając o kromkę chleba. Oszczędzisz czas i nerwy, a dodatkowo nie ubrudzisz ani jednego noża!

