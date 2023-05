Pokrój cebulę i zapal świecę. Insekty opuszczą twój ogród

02 Soda oczyszczona na twarde pięty

03 Peeling do stóp na suche pięty

04 Kąpiel z sodą oczyszczoną na suche pięty

Lato zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie sezon na odsłonięte stopy. Po zimie warto zadbać o nie jeszcze intensywniej, by bez kompleksów móc założyć ulubione klapki czy sandałki. Niestety, wiele osób miewa problemy z rogowaciejącą skórą stóp, a nawet bolesnymi pęknięciami i ranami. Poza stosowaniem głęboko nawilżających kremów oraz balsamów, a także regularnych złuszczaniem martwego naskórka, warto zastosować trik, który zabezpieczy pięty przed uszkodzeniami. Z pomocą przychodzi niezastąpiona i wszechstronnie działająca soda oczyszczona.

Domowe sposoby na popękane pięty

Skóra na piętach ulega uszkodzeniom szczególnie wtedy po sezonie jesienno-zimowym - gdy nosimy niezbyt przewiewne obuwie. Ponadto miewają z tym problem osoby pokonujące dziennie dużo kroków oraz ci, którzy nagminnie używają tarki do stóp. Zanim zaczniesz leczyć popękane stopy dowiedz się co zrobić, by nie dopuścić do bolesnych podrażnień.

Zdjęcie Istnieje kilka domowych trików, które zabezpieczą skórę stóp przed pękaniem / 123RF/PICSEL

Pomoże w tym domowej roboty preparat na bazie sody oczyszczonej, który zmiękcza twardą skórę stóp, za tym samym minimalizuje ryzyko jej pękania. Ponadto ze względu na swój zasadowy charakter wspomaga usuwanie martwego naskórna, działa złuszczająco i rozjaśniająco. Skóra po zastosowaniu kuracji na bazie sody będzie gładka, aksamitna w dotyku.

Zobacz też: Domowe triki na popękane pięty. Bez tarki i silnego ścierania!

Soda oczyszczona na twarde pięty

Zdjęcie Na bazie sody możesz przygotować peeling, który świetnie złuszczy martwy naskórek na stopach / 123RF/PICSEL

Podczas stosowania preparatów z sody oczyszczonej na stopy należy pamiętać o regularności - taki domowy zabieg warto wykonywać raz w tygodniu. Sodowy zmiękczacz do stóp można przygotować w formie peelingu lub też wykorzystać go podczas kąpieli.

Peeling do stóp na suche pięty

Aby przygotować peeling do stóp należy zmieszać dwie łyżki sody oczyszczonej z jedną łyżką wody, tak by otrzymać gęstą pastę. Uzyskaną papkę wcieramy w stopy i pozostawiamy na około 5-10 minut. Po tym czasie zmywamy wodą. Potem zmiękczony naskórek dobrze jeszcze delikatnie zetrzeć pumeksem lub tarką. Na koniec wcieramy krem lub balsam do stóp.

Kąpiel z sodą oczyszczoną na suche pięty

Podobny efekt uzyskasz mocząc stopy w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej. Miskę napełnij ciepłą wodą, a następnie wsyp dwie łyżki tego proszku i wymieszaj. Stopy mocz przez około 10-15 minut. Po tym czasie - podobnie jak w przypadku peelingu - użyj tarki i zaaplikuj krem.