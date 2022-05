Nawyki, które pozwolą oszczędzić energię tu i teraz to jest przede wszystkim skupienie się na tym, co nas otacza, na odbiornikach, które możemy wyłączyć, z których nie musimy korzystać, kiedy tego nie potrzebujemy. Bardzo dobrym przykładem jest grupa urządzeń, które towarzyszą nam przez cały dzień, bez względu na to, gdzie się znajdujemy. To lampy, oświetlenie. W domu, w pracy, cały dzień towarzyszy nam światło. Warto skupić się na tym elemencie, który jest stały, który możemy zoptymalizować

tłumaczył ekspert.