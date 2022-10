Tak zrobisz domowe masło w słoiku. Jest tańsze niż to ze sklepu

Porady

Masło w ostatnim czasie stało się niczym towar luksusowy. Obecnie, za kostkę 200 g zapłacimy o 2 zł więcej niż do tej pory. Minimalna cena to obecnie 6,89 zł. Okazuje się, że na maśle można zaoszczędzić. Istnieje prosty przepis na to, by zrobić je samodzielnie. Wystarczy śmietana i słoik – domowe masło jest o wiele tańsze niż to ze sklepu.

Zdjęcie Do przygotowania domowego masła wystarczą dwa składniki. Jest tańsze niż to ze sklepu / 123RF/PICSEL