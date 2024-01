Takich pączków lepiej się wystrzegać. Sprawdź, zanim wyruszysz do cukierni

Długie kolejki do najpopularniejszych cukierni to już tradycja w tłusty czwartek. Nie wszyscy czują się na siłach, by słodkie przysmaki zrobić w domu, nie wszyscy mają na to czas. Nic więc dziwnego, że przybytki oferujące łakocie przeżywają tego dnia prawdziwe oblężenie. Niech to jednak nie usypia twojej czujności. Upewnij się, że wiesz, jak wybrać dobre pączki, by degustacja nie okazała się rozczarowaniem.

Zdjęcie Kupując pączki, zwróć uwagę na szczegóły / 123RF/PICSEL