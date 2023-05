Katarzyna Bosacka doradza Polakom

Katarzyna Bosacka jest znana m.in. z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka chętnie edukuje Polaków w kwestii świadomego robienia zakupów. Przede wszystkim zachęca do czytania składów produktów, mówi jak wybierać te o wysokiej jakości i przy okazji obala mity dotyczące żywności.

Katarzyna Bosacka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zebrała spore grono odbiorców. Jej instagramowy profil obserwuje już 116 tys. osób, a więc nic dziwnego, że jej posty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dziennikarka w ostatnim czasie m.in. wskazała jak kupować szparagi, a także podzieliła się radami dotyczącymi groszku mrożonego oraz w puszcze. Tym razem pod lupę wzięła ziemniaki.

Ziemniaki jadalne, wczesne i młode. Czym się od siebie różnią?

Ziemniaki królują na stołach Polaków. Idealnie się sprawdzają jako dodatek do dań mięsnych, ale są również świetną bazą wielu zapiekanek oraz innych potraw. Mało kto jednak dokładnie wie, jaka jest różnica pomiędzy ziemniakami jadalnymi, wczesnymi i młodymi. Wszelkie wątpliwości postanowiła rozwiać Katarzyna Bosacka.

Zobaczcie, spotkamy się w sklepie z napisem ziemniaki jadalne. To znaczy, że wszystkie pozostałe są niejadalne? Nie. To znaczy, że są to ziemniaki zeszłoroczne zebrane jesienią. Do dziś możemy się nimi cieszyć Katarzyna Bosacka

Dziennikarka zwróciła uwagę, że w sklepach widzimy także ziemniaki wczesne, ale nie mają one nic wspólnego z młodymi, polskimi bulwami. "Bo one są importowane z Cypru, z Izraela, z Hiszpanii czy z Włoch. No i będą bardzo drogie. Będą kosztowały nawet kilkanaście złotych za kilogram" - zaznacza.

Na młode ziemniaki trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale jak podkreśla Katarzyna Bosacka, kupimy je już w czerwcu.

Młode ziemniaki to pierwsze bulwy, które odznaczają się niewielkim rozmiarem i cieniutką, łuszczącą się skórką. Wczesne z kolei charakteryzują się jednolitą, gładką skórką, którą wbrew pozorom należy obrać.

