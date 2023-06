Najlepszy patent na odstresowanie się? Przebijanie palcami folii bąbelkowej - zapewne tak odpowiedziałaby znaczna część osób, które choć raz w życiu miały do czynienia z tym produktem. Folia bąbelkowa najczęściej służy do owijania przedmiotów w celu ich bezpiecznego przetransportowania, ale z powodzeniem można ją wykorzystać na o wiele więcej sposobów, niż nam się wydaje.

Folia bąbelkowa niezbędna w kuchni

Rozpakowujesz paczkę i bezrefleksyjnie wyrzucasz do kosza folię bąbelkową? To błąd. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego warto zachować folię, by móc znowu nadać jej praktyczne zastosowanie.

Reklama

W niemal każdej lodówce znajduje się specjalna szuflada do przechowywania warzyw i owoców. Wyściel dno szuflady folią bąbelkową, dzięki czemu pozbędziesz się gromadzenia wilgoci w tym miejscu. Ponadto, owoce i warzywa znacznie dłużej pozostaną świeże i jędrne.

Innym, równie skutecznym rozwiązaniem, jest owinięcie folią bąbelkową produktów spożywczych, które szczególnie narażone są na uszkodzenia. Owoce z delikatną skórką czy jajka doskonale zabezpieczysz przy użyciu takiej folii.

Czytaj także: Owiń stopy folią aluminiową i odczekaj 30 min. Efekty cię zachwycą

Zdjęcie Folia bąbelkowa to nie tylko idealne narzędzie do odstresowania się / 123RF/PICSEL

Jak jeszcze wykorzystać folię bąbelkową?

Folia bąbelkową sprawdza się także jako świetny izolator temperatury. Jeśli przygotowujesz posiłek do pracy, ale nie chcesz, by jedzenie momentalnie wystygło, owiń pojemnik z jedzeniem folią bąbelkową, a danie znacznie dłużej pozostanie ciepłe.

Folia utrzymuje temperaturę także w przypadku, kiedy chcemy zachować ją na jak najniższym poziomie. Zabierasz w podróż butelkę wody schłodzonej w lodówce? Folia bąbelkowa sprawi, że woda wolniej zacznie się nagrzewać.