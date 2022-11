Poinsecje czyli tzw. gwiazdy betlejemskie cieszą się ogromną popularnością w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W niemal każdy domu stoi w grudniu przynajmniej jedna. Dzięki bujnym, zielonym liściom i przylistkom o barwie głębokiej czerwieni, poinsecja fantastycznie dekoruje wnętrza i wprawia w świąteczny klimat. Niestety, często też bywają utrapieniem wielu osób, bowiem po przyniesieniu jej do domu cieszy oko tylko kilka dni, po czym zaczyna marnieć - liście opadają, a kwiaty więdną. Należy więc znać podstawowe zasady pielęgnacji, poinsecji, która wbrew pozorom wcale nie jest taka oczywiste.

Odpowiednio traktowana gwiazda betlejemska przetrwa w idealnym stanie wiele miesięcy. Eksperci wyjaśniają też, że ogromne znaczenie na żywotność tej rośliny ma jej wygląd na sklepowym stosiku. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu poinsecji i jak o nią dbać? Dzięki tym wskazówkom unikniesz wydania pieniędzy na chory egzemplarz, który szybko wyląduje w koszu.

Jak rozpoznać zdrową poinsecję?

Zwróć uwagę przede wszystkim na liście i pączki. Te pierwsze powinny być nieuszkodzone, bez przebarwień czy deformacji, gęsto rozmieszczone. Jeśli widzisz, że roślina zaczyna gubić liście, nawet nie zastanawiaj się nad jej zakupem. Pączki z kolei powinny być małe, o barwie żółto-zielonej, umiejscowione w środku kolorowych przylistków.

Zdjęcie Podczas wyboru gwiazdy betlejemskiej warto zwrócić uwagę na liście oraz pączki / 123RF/PICSEL

Jak dbać o poinsecję, aby przetrwała wiele miesięcy?

Przede wszystkim zadbaj o idealne stanowisko. Gwiazda betlejemska najbardziej lubi jasne, ciepłe i osłonięte miejsce. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje światła, nie toleruje zimna i przeciągów. Ustawianie jej więc przy wejściu czy blisko okien nie będzie najlepszym pomysłem. W temperaturze poniżej 15 st. C roślina ta szybko zmarnieje, należy zatem pamiętać, aby jak najszybciej przewieźć poinsecję do domu, a na czas transportu osłonić (zapakować w papier) i pod żadnych względem nie pozostawiać w samochodzie. Niskie temperatury panujące na zewnątrz, na które narazimy poinsecje nawet przez chwilę, mogą wpłynąć fatalnie na kwiaty, pączki i liście. Po upływie kilku dni od przemarznięcia zaczną więdnąć i opadać.

Istotne w pielęgnacji poinsecji jest odpowiednie dawkowanie wody. Zarówno całkowite wyschnięcie podłoża jak i jego przelanie może mieć fatalne skutki. Zbyt duża ilość wody może nawet trwale uszkodzić roślinę.

Jak sprawdzić czy poinsecja jest wystarczająco nawodniona? Wystarczy nieco unieść doniczkę i oszacować jej wagę - jeśli jest bardzo lekka lub wyraźnie ciężka, należy zachować ostrożność przy zakupie. Podczas wybierania poinsecji w sklepie, szerokim łukiem omijaj ponadto te egzemplarze, które stoją w wodzie.