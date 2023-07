Pocenie to naturalna reakcja naszego organizmu, która zabezpiecza nas przed przegrzaniem. Mimo że jest całkowicie normalna, niekiedy wywołuje w nas poczucie dyskomfortu związane z odczuwaniem wilgoci na skórze oraz nieprzyjemnym zapachem. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że sam pot jest tak naprawdę bezwonny. Nieprzyjemny zapach powodują bakterie, które go metabolizują.

To właśnie najczęściej z powodu nieprzyjemnego zapachu stosujemy antyperspiranty, które dodatkowo redukują pocenie. Niestety produkty ze sklepowych półek nie zawsze nam służą, niektóre z nich zatykają gruczoły potowe lub zawierają wiele chemicznych składników, których nie chcemy kłaść na naszą skórę. Jest na to jednak prosty sposób. Tani i przede wszystkim skuteczny antyperspirant możemy przygotować we własnym domu.

Naturalny antyperspirant domowej roboty. Idealny po goleniu

Naturalny antyperspirant to idealny wybór dla osób, które zmagają się z rozmaitymi problemami skórnymi. Ten domowy kosmetyk nie wywoła u nas podrażnień. Poza tym zawarte w nim olejki eteryczne mają działanie przeciwzapalne, dlatego spokojnie możemy wykorzystywać go po goleniu, nie martwiąc się o pieczenie czy zaczerwienienia. Naturalny antyperspirant to również świetna alternatywa dla tych, którym nie jest obojętne środowisko naturalne.

Zdjęcie Naturalny antyperspirant to idealny kosmetyk po goleniu, który dodatkowo nawilży i ukoi naszą skórę / 123RF/PICSEL

Naturalny kosmetyk przygotujesz w domu. Wystarczą trzy składniki

Zrobienie naturalnego antyperspirantu we własnym domu jest bardzo szybkie i proste. Potrzebujemy do tego jedynie trzech składników, w tym:

wybrany olej np. kokosowy,

sodę oczyszczoną,

olejek eteryczny o ulubionym zapachu.

Do stworzenia domowego antyperspirantu doskonale sprawdzi się olej kokosowy. Ma on właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Skutecznie poradzi sobie z nieprzyjemnym zapachem, a także nawilży i zadba o naszą skórę. Kolejnym ważnym składnikiem jest soda oczyszczona. Jej główną funkcją jest pochłanianie wilgoci. Przyczyni się ona do zmniejszenia potliwości i doskonale poradzi sobie z potem, nie zatykając przy tym porów skóry. Do mieszanki możemy dodać trochę mąki ziemniaczanej, która również pochłania wilgoć i pot. Ostatnim składnikiem będzie olejek eteryczny o naszym ulubionym zapachu np. olejek z drzewa sandałowego.

Zdjęcie Olej kokosowy ma działanie antyseptyczne i przeciwgrzybiczo. To idealna baza do najróżniejszych domowych kosmetyków / 123RF/PICSEL

Antyperspirant w kremie lub w sztyfcie. Jak zrobić w domu?

W zależności od tego, w jaki sposób chcemy wykorzystywać nasz domowy kosmetyk, musimy dostosować proporcje składników, tak aby otrzymać pożądaną konsystencję.

Jeśli mamy w domu stare opakowanie po dezodorancie w sztyfcie możemy je znów wykorzystać, przekładając do niego nasz antyperspirant domowej roboty. Aby uzyskać odpowiednią konsystencję, wystarczy wymieszać olej z sodą oczyszczoną w proporcji 1:1. Mogą to być np. 3 łyżki oleju i 3 łyżki sody. Następnie do mikstury dodajemy 10 kropli olejku eterycznego. Tak przygotowaną gęstą miksturą możemy napełnić pusty i umyty wcześniej sztyft. Na koniec warto włożyć go na około godzinę do zamrażalnika. Po zastygnięciu będzie gotowy do użycia.

Jeśli jednak chcemy, aby nasz domowy antyperspirant miał konsystencję kremu, który będziemy nakładać palcami, powinien być on bardziej kremowy. Aby uzyskać lżejszą konsystencję, musimy zmieszać 50 g oleju z trzema łyżkami sody oczyszczonej. Nie możemy też przesadzić z ilością olejku eterycznego, ponieważ zapach kosmetyku stanie się drażniący. Na taką ilość oleju powinno wystarczyć 15 kropli. Domowy antyperspirant w kremie możemy przetrzymywać w szklanym słoiczku.