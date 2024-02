Domowe sposoby na pranie ręczników

Porady Od teraz zaczniesz dodawać do każdego prania. Białe ubrania będą jak nowe Zwykłe nastawienie prania, dodanie płynu oraz proszku to za mało, by ręczniki przez długi czas pozostawały miękkie i puszyste. Nikt nie chce używać po kąpieli szorstkich ręczników, a jednak z czasem tracą one swój pierwotny wygląd i zaczynają nieprzyjemnie drapać.

Istnieje wiele domowych sposobów na miękkie ręczniki. Wielu poleca dodawać do prania ocet, a także wrzucać do bębna piłeczki tenisowe.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o ręcznikach? Przede wszystkim to, że nie należy suszyć ich na kaloryferze. Po pierwsze grzejniki nie zawsze są regularnie czyszczone, a po drugie w ten sposób można podnieść poziom wilgotności powietrza. To krótka droga do powstania pleśni na ścianach i pojawienia się zapachu stęchlizny. To także negatywnie odbija się na portfelu. Suszenie mokrych ręczników na kaloryferze sprawia, że rachunki szybują w ekspresowym tempie.

Zdjęcie Ręczniki z czasem tracą swój pierwotny wygląd i zaczynają nieprzyjemnie drapać / 123RF/PICSEL

Co na puszyste ręczniki? Wystarczy produkt za grosze

Ręczniki stają się szorstkie nie tylko za sprawą sporej ilości detergentów, ale także przez wysoką temperaturę. Jest ona konieczna, by pozbyć się z materiału wszelkiego rodzaju zabrudzeń i drobnoustrojów.

Nie warto obniżać temperatury, by zachować delikatność ręczników. Lepszym rozwiązaniem jest unikanie płynu do płukania i używania jedynie proszku do prania. Na tym jednak nie koniec. Najskuteczniej zadziała wykorzystanie pewnego aptecznego specyfiku. Mowa o glicerynie, która ma właściwości zmiękczające materiały.

Wystarczy dodać 2-3 łyżki gliceryny prosto do bębna bądź wlać do przegródki na płyn do płukania i nastawić pranie tak jak zwykle. Ten prosty trik sprawi, że ręczniki będę delikatniejsze niż w najlepszym hotelu. Co więcej, gliceryna jest niezwykle tanim specyfikiem. Można ją dostać niemal w każdej aptece za mniej więcej kilka złotych.

