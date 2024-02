Czego nie używać do czyszczenia fug?

Fugi, zwłaszcza białe, bardzo szybko ulegają zabrudzeniu, przez co stają mało estetyczne. Ponadto duża wilgotność w łazience powoduje częsty problem z występowaniem na nich pleśni, co z kolei może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie.

Dobór nieodpowiednich narzędzi i specyfików do czyszczenia fug może spowodować ich uszkodzenie, a to najkrótsza droga do uszczuplenia portfela. Jeśli mamy zamiar doprowadzić fugi do idealnej czystości, powinniśmy zrezygnować z używania ostrych narzędzi typu szczotka druciana, nóż czy śrubokręt.

Reklama

Idealnym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po szczoteczkę do zębów z miękkim lub półtwardym włosiem, ściereczkę bawełnianą lub gąbkę kuchenną. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia fugi.

Czytaj także: Mniej niż dwa złote i gotowe. Doczyścisz fugi przed świętami

Zdjęcie Skuteczny specyfik do mycia przestrzeni między płytkami z powodzeniem zrobimy w domu z kilku dostępnych składników. / 123RF/PICSEL

Jak zrobić domowy roztwór do czyszczenia fug?

Najpopularniejszą metodą na dokładne doczyszczenie fug, jest wykonanie prostego preparatu czyszczącego. Do tego celu potrzebujemy: 100 ml octu, 100 ml wody i opakowanie sody. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą w niewielkim naczyniu, aplikujemy na fugę i zostawiamy na 40 minut. Po tym czasie preparat wystarczy zmyć wodą.

Innym sposobem na brudne fugi jest użycie detergentu do mycia toalet. Należy pamiętać, by zawierał on w składzie chlor. Pół litra detergentu łączymy z pół litrem wody i wszystko dokładnie mieszamy. Szczoteczkę do zębów zanurzamy w przygotowanym roztworze i czyścimy nią fugę.

Z pomocą przyjdzie również sok z cytryny, który posiada właściwości wybielające. Wyciśnięty sok z cytryny nanosimy na zabrudzone miejsca fug, pozostawiamy na kwadrans i na koniec zmywamy wilgotną, czystą szmatką.

Warto wiedzieć: Czyszczenie fug - co zrobić, by nie brudziły się tak szybko?