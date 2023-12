Serniki, pierniczki, makowce, ciasta przekładane masami i z galaretką przygotowywane są pieczołowicie i z największą starannością, aby móc delektować się ich smakiem podczas świąt. Często jednak nadmiar przysmaków na stole zniechęca do kolejnych dokładek, przez co niezjedzonych zostaje cała masa wypieków. Aby uniknąć marnowania żywności, pamiętaj, że zawsze możesz ją zamrozić - zarówno ciasta jak i inne potrawy. Niektóre jednak nie będą się do tego nadawały - po rozmrożeniu stracą apetyczną konsystencję i smak. Podpowiadamy, które ciasta nie lubią mrożenia, a które dobrze je znoszą.

Ciasta, które nie lubią mrożenia

Do mrożenia nie będą nadawały się:

Ciasta z galaretką - zawierają one dużo wody i żelatynę, przez co po rozmrożeniu staną się mętne, lejące i stracą swój charakterystyczny smak

- zawierają one dużo wody i żelatynę, przez co po rozmrożeniu staną się mętne, lejące i stracą swój charakterystyczny smak Ciasta składające się blatów bezowych oraz desery zawierające bitą śmietanę - po rozmrożeniu staną się niesmaczne i wodniste

Jakie ciasta można mrozić?

Na szczęście większość ciast można z powodzeniem mrozić i tym samym przedłużyć ich przydatność do spożycia. Doskonale nadają się do tego:

ciasta ucierane

kruche

ptysiowe

francuskie

drożdżowe

Zdjęcie Do mrożenia nadają się serniki, ciasta kruche i drożdżowe / Michal Wozniak / East News

Jak prawidłowo mrozić i rozmrażać ciasta?

Aby ciasta po rozmrożeniu zachowały swój oryginalny smak i konsystencję, należy jednak przestrzegać kilku zasad przed włożeniem ich do zamrażarki, a także po wyjęciu.

Warto najpierw podzielić placek na mniejsze, wygodne do zjedzenia porcje. Ponadto, zanim ciasto trafi do zamrażalnika, musi zostać szczelnie opakowane, co uniemożliwi przenikanie do niego innych zapachów. Sprawdzą się do tego szklane lub plastikowe, zamykane pojemniki lub specjalne woreczki na mrożonki.

Ciasta najlepiej rozmrażać wolno - poprzez przełożenie ich do lodówki. Tak przeprowadzony proces zagwarantuje, że wypiek nie straci swoich walorów smakowych. Szczególnie należy przestrzegać tego w przypadku ciast delikatnych i wilgotnych - serników, miodowników z orzechami, biszkoptów z masami czy szarlotek.