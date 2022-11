Spis treści: 01 Grubosz - roślina, która pozbywa się złej energii

02 Jak dbać o grubosza pospolitego

03 Drzewko szczęścia - jakie podłoże?

Grubosz - roślina, która pozbywa się złej energii

Grubosz pospolity charakteryzuje się mięsistymi, zielonymi liśćmi, a niektóre z okazów mogą posiadać czerwone końcówki i spody listków. Na końcach pędów starszej rośliny mogą rozkwitać również niewielkie, białe lub różowe kwiaty. Anglicy grubosza jajowatego nazywają "drzewkiem pieniędzy", nazwa ta wzięła się od kształtu listków rośliny. Chińczycy wierzą natomiast, że grubosz pozbywa się złej energii z pomieszczeń, w których występuje.

Jak dbać o grubosza pospolitego

Grubosz jajowaty najładniej rozkwitnie w miejscu średnio nasłonecznionym, dlatego powinno się go wystawić przy oknie wychodzącym na południowy wschód lub zachód. Zdecydowanie należy unikać pełnego nasłonecznienia.

Najlepsza temperatura dla rośliny to od 20 do 26 stopni Celsjusza latem i 18 -20 w porze zimowej. Szukając miejsca dla grubosza, trzeba pamiętać, by nie kłaść go na parapecie, pod którym bezpośrednio znajduje się kaloryfer, gdyż roślina źle znosi przegrzanie. Zimą natomiast nie zostawiajmy grubosza przy otwartym oknie, by nie przemarzł. Od płowy maja do końca sierpnia z powodzeniem roślina może przebywać na balkonie lub w ogrodzie.

Grubosz jajowaty nie jest wymagającą rośliną pod względem pielęgnacji

Grubosz jajowaty nie wymaga częstego podlewania, gdyż jego liście gromadzą zapasy wody. Zbyt częste podlewanie może doprowadzić do utraty liści i zgnicia rośliny. Aplikujemy wodę wyłącznie wtedy, kiedy ziemia jest całkowicie sucha.

Drzewko szczęścia - jakie podłoże?

Pod względem podłoża roślina nie jest wymagająca, dlatego wystarczy posadzić ją w ziemi uniwersalnej, a na dno doniczki wysypać warstwę drenażu. Raz na kilka miesięcy można zaserwować roślinie odżywkę przeznaczoną do domowych roślin zielonych.

