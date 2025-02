dodatek pielęgnacyjny - wzrost z 330,07 zł do 348,23 zł,

dodatek za tajne nauczanie - wzrost z 330,07 zł do 348,23 zł,

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji - wzrost z 495,11 zł do 522,34 zł,