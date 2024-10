Prace porządkowe w ogrodzie idą pełną parą. Grabimy opadające z drzew liście, przygotowujemy się do ostatniego koszenia trawnika, usuwamy przekwitłe kwiatostany... Czy na liście ogrodniczych obowiązków powinno znaleźć się jesienne cięcie borówki amerykańskiej?

Z tym zabiegiem lepiej wstrzymać się do początku wiosny . Cięcie może pobudzić roślinę do wypuszczania nowych pędów, a tym samym narazić krzew na przemarzanie. Istnieje tylko jeden wyjątek od tej zasady. Jeśli zauważysz oznaki choroby, zainfekowane pędy należy wyciąć poniżej zainfekowanej tkanki i zniszczyć.

Podczas całego sezonu wegetacyjnego mogliśmy korzystać z domowych nawozów mających na celu zakwaszanie podłoża. Pewnie kierowaliśmy się kalendarzem, który jasno wskazywał na najlepsze terminy nawożenia mineralnego, co wspierało wzrost i owocowanie krzewu. Jesienne nawożenie borówki wymaga dużej ostrożności i wiedzy na temat wymagań rośliny.

Przede wszystkim wyeliminuj nawozy azotowe. Działają pobudzająco, więc przyniosłyby więcej szkody niż pożytku. Jesienią borówka potrzebuje preparatów bogatych w fosfor i potas . Ułatwiają roślinie wejście w stan uśpienia. Ich główne zalety to:

Jesienią krzew magazynuje niezbędne zapasy — w tym wodę. Jeśli jesień jest sucha, należy podlewać borówkę dość często, ale umiarkowanie. Czynność nie jest konieczna, jeśli sezon deszczowy zaczął się już na dobre lub w ostatnim czasie występowały krótkie, lecz obfite opady deszczu. Przesada w podlewaniu w takiej sytuacji mogłaby doprowadzić do gnicia korzeni. W tym kontekście kluczowa jest obserwacja warunków za oknem.

Z pomocą przychodzi rozłożenie warstwy ściółki i kopczykowanie borówki amerykańskiej . Warstwa kory sosnowej uzupełnionej torfem pomoże utrzymać kwaśny poziom pH gleby, a do tego ochroni płytko ułożone korzenie przed niskimi temperaturami i nadmierną utratą wody. Kopczyk powinien mieć wysokość około 20 centymetrów.

Kiedy osłonić borówkę przed zimą? Zrób to po pierwszych przymrozkach. Jeśli się z tym pospieszysz, zabieg podniesie temperaturę podłoża, co może skutkować niepotrzebnym pobudzeniem krzewu do wzrostu. Sprawdzaj prognozy, ale możesz założyć, że kopczykowanie borówki przed zimą powinno mieć miejsce na przełomie października i listopada.