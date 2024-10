Każdy, kto cieszy się posiadaniem przydomowego ogródka, wie, że październik to w głównej mierze czas porządków, ostatniego koszenia trawy, zabezpieczania mebli ogrodowych przed chłodem i opadami oraz grabienie opadniętych liści. Warto, oprócz tych czynności, pomyśleć o zasadzeniu roślin, które tuż po zimie ozdobią nasz zielony zakątek. To ostatni dzwonek, by zaopatrzyć się w sadzonki, czas na to kończy się wraz z nadejściem drugiej połowy października.

Jakie cebulki sadzimy w październiku?

Cebule roślin kwitnących: tulipany, hiacynty, krokusy i szafirki należy zasadzić teraz, aby w marcu cieszyć się ich pięknymi, kolorowymi pąkami, które ozdobią każdą rabatę. Ważne, by dobrze przyjrzeć się zakupionym cebulkom - odrzućmy te, które mają widoczne oznaki chorobowe lub uszkodzenia. Kolejnym ważnym aspektem będzie przestrzeganie głębokości, na której sadzimy cebulki. Nie powinna być większa niż 10-15 cm, bo nie zdoła wykiełkować. Zwróćmy także uwagę, by wybrana część ogrodu była nasłoneczniona.

Tulipany należy zasadzić w październiku Canva Pro INTERIA.PL

Sadzenie drzew i krzewów w październiku

Drzewa i krzewy owocowe, takie jak: jabłoń, jeżyna, porzeczka, agrest, maliny, aronia i śliwa również doskonale się przyjmą, jeśli posadzimy je właśnie w październiku. Dzięki obfitym opadom przez całą jesień i zimę, system korzeniowy się wzmocni i drzewka i krzewy z pewnością lepiej przetrwają okres letniej suszy. Warto zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie stanowiska do posadzenia: odchwaszczenie i rozpulchnienie gleby będzie kluczowe. Wykopany na głębokość ok. 40 cm dół powinien być odpowiednio szeroki, by bryła korzeniowa swobodnie się w nim zmieściła.

Uprawa jabłoni to zadanie nie tylko dla profesjonalistów 123RF/PICSEL

Przed posadzeniem i wyjęciem z doniczki należy drzewko porządnie podlać, podobnie zróbmy mniej więcej w połowie przysypywania. Dzięki temu ziemia lepiej przylgnie do korzeni.

Róże w październiku

Jeśli zastanawiamy się nad upiększeniem naszego zakątka krzakiem róży, to teraz jest odpowiedni czas na posadzenie jej. Róża jest dość wybredna, jeśli chodzi o stanowisko i niezbyt odporna na wszelkie choroby roślin. Warto podczas wkładania sadzonki do gruntu pamiętać o kilku zasadach: do wykopanego na głębokość ok. 50 cm dołka warto wrzucić garść perlitu, aby ziemia była bardziej przepuszczalna. Dobrze jest także na dno wlać nieco nawozu o przedłużonym działaniu, bowiem róże, jak żadne inne kwiaty, żądne są jak największej ilości składników pokarmowych. Miejsce, które wybierzemy, powinno być słoneczne i osłonięte od wiatru. Przed posadzeniem, ważne jest, aby korzenie róż przyciąć i wstawić do wody na kilka godzin.

Przed posadzeniem, ważne jest, aby korzenie róż przyciąć i wstawić do wody na kilka godzin Canva Pro INTERIA.PL

Przestrzegając tych zasad, można być pewnym, że wraz z nadejściem pierwszych wiosennych promieni słonecznych, ogród zachwyci obfitością i kolorami!

