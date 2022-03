Jakie nawyki powodują opuchniętą twarz po przebudzeniu?

Opuchnięta twarz to często efekt zatrzymania płynów w organizmie. W głównej mierze przyczynia się do tego nieprawidłowe nawodnienie, a także to, co robimy tuż przed pójściem spać. Warto mieć na uwadze, że jeśli pijemy mało wody w ciągu dnia i próbujemy to nadrobić, kładąc się do łóżka, to wcale nie niwelujemy problemu. Możemy tylko spotęgować poranną opuchliznę. Organizm należy nawadniać przez cały dzień. Najlepiej spożywać wodę regularnie mniejszymi porcjami.

Obrzęk twarzy może być również spowodowany za małą lub za dużą ilością snu. Zarówno jeśli śpimy za długo, jak i się nie wysypiamy, możemy borykać się z opuchniętą twarzą o poranku.

Do pojawienia się opuchlizny na twarzy może przyczyniać się również spożywanie dużej ilości soli. Wpływa ona na zatrzymanie wody w organizmie. Chcąc więc obudzić się bez obrzęku, należy zrezygnować wieczorem ze słonych przekąsek lub po prostu ograniczyć ich spożywanie.

Ponadto warto mieć na uwadze, że alkohol również jest sprzymierzeńcem opuchlizny na twarzy. Wypicie nawet lampki wina może skończyć się porannym obrzękiem.

Czego lepiej nie robić przed snem?

Istnieją również inne czynności, których lepiej nie robić przed pójściem spać. Chodzi tu głównie o te nawyki, które zakłócają spokojny sen. Przede wszystkim lepiej unikać wieczornego picia kawy i napojów z kofeiną. Szacuje się, że już po godzinie 17 nie powinno się po nie sięgać.

Tuż przed snem nie warto również korzystać ze smartfonów. Niebieskie światło emitowane przez urządzenie niekorzystnie wpływa na zasypianie. Przynajmniej godzinę przed pójściem do łóżka lepiej odłożyć telefon i poświęcić ten czas na wyciszenie się.

Przed snem nie powinno się również jeść ciężkostrawnych potraw. Przez nie można czuć się ociężale, cierpieć na wzdęcia i dyskomfort trawienny. Uczucie ciężkości na żołądku bez wątpienia nie sprzyja zasypianiu i spokojnemu snu.

Ponadto warto zrezygnować zabieranie komputera do łóżka i pracowania z sypialni. To powinno być miejsce relaksu, a nie wykonywania służbowych obowiązków.

