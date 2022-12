Wiedzieliście, że prawidłowo w rękawiczkach do sprzątania powinno się zawinąć mankiety? Wówczas jeśli podniesiecie do góry rękę to woda/środek czystości spływający po rękawiczce wpadnie w makiet, a nie na Waszą rękę. Gdybyście sprzątali akurat jakąś żrącą substancją to może uratować Waszą skórę od podrażnień czy nawet poparzeń. A jeśli myjemy czymś delikatnym o chociaż rękawów sobie nie pomoczymy.

napisała Sylwia Panek