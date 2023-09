Ten napar jest lekiem na wiele dolegliwości. Pij każdego dnia

Idealna roślina do zacienionego ogrodu. Zadbaj o nią po pierwszych przymrozkach

Maliny jak i inne owoce jagodowe zalicza się do jednych z najzdrowszych uprawianych w Polsce. Poza tym, że są bogactwem witamin i minerałów wspierających odporność i prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zawierają też niezwykle cenne antyoksydanty, które mogą chronić przed chorobami - w tym nowotworami. Maliny smakują doskonale zerwane prosto z krzaka, a jesienią i zimą służą w postaci przetworów - dżemów, soków i konfitur. Wiele mówi się o zdrowotnych właściwościach owoców malin, a mało docenia liście, które są równie cenne.

Napar z liści malin - jakie ma właściwości?

W przypadku samodzielnego zbioru liści malin trzeba pamiętać, aby wybierać tylko krzewy rosnące z dala od jezdni i zbierać tylko te młode oraz zdrowe. Następnie należy je dobrze wysuszyć i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od wilgoci i światła. Zdecydowanie prościej będzie zakupić je w sklepie zielarskim czy aptece. Zanim wykonasz napar, warto jednak wiedzieć jak działają i komu szczególnie są polecane. Do najważniejszych właściwości zdrowotnych liści malin zalicza się:

wzmacnianie układu immunologicznego - liście malin są skarbnicą witaminy C

za sprawą garbników działanie przeciwzapalne

wspomaganie leczenia infekcji

działanie przeciwgorączkowe i napotne

zwalczanie wolnych rodników za sprawą przeciwutleniaczy

udział w profilaktyce wielu chorób i opóźnianie starzenie się organizmu

zmniejszanie ryzyka zachorowania na nowotwory

działanie moczopędne i odtruwające (leczenie infekcji dróg moczowych)

zapobieganie alergiom

usprawnianie trawienia i pomoc w leczeniu dolegliwości trawiennych

Jak stosować napar z liści malin do picia?

Przygotowanie naparu z liści malin jest bardzo proste. Łyżeczkę suszu wystarczy wsypać do kubka i zalać gorącą wodą, a następnie przykryć i odstawić na kilka minut. Przed wypiciem napój można przecedzić. Suszone liście z malin warto również wykorzystać jako dodatek do gotowych mieszanek herbat - tradycyjnej czarny czy też owocowych.

Zdjęcie Liście malin najlepiej zbierać latem kiedy są w dobrej kondycji / 123RF/PICSEL

Jak stosować napar z liści mali na skórę?

Napar z liści malin można stosować również zewnętrznie. Aplikowany na skórę działa ściągające, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Szczególnie polecany jest osobom z wypryskami i problematyczną cerą - w tym celu wacikiem nasączonym płynem wystarczy przemywać twarz kilka razy dziennie. Napar z liści malin sprawdzi się też jako płukanka do włosów tłustych włosów ciemnych. Wspomoże także leczenie infekcji intymnych - można wykorzystać go do nasiadówek.

Kto powinien pić napar z liści malin?

Napar z liści malin szczególnie polecany jest:

Kobietom w ciąży - na kilka tygodni przed planowanym terminem rozwiązania (należy jednak wcześniej skonsultować to z lekarzem) - usprawni mięśnie macicy i pomoże organizmowi przygotować się do porodu, a także sprawniej przejść przez akcję porodową

Kobietom podczas bolesnego miesiączkowania

Osobom z obniżoną odpornością

Osobom borykającym się z infekcją górnych dróg oddechowych

Osobom, u których występuje infekcja dróg moczowych

Podczas biegunek i niestrawności