Wystarczy ćwiczyć tylko 4 minuty. "Galareta" z ud zacznie znikać Oczyszczenie przypalonego garnka z nieestetycznego, czarnego osadu zdaje się niekiedy rzeczą niemożliwą. Usunięcie spalenizny jest nie tylko trudne, ale również czasochłonne. Często sięgamy po najróżniejsze środki chemiczne, które mają nam ułatwić ten proces. Tymczasem nic bardziej prostszego. W walce z przypaleniami pomoże ten sprawdzony, domowy sposób.

Ze spalenizną w mig poradzi sobie coca-cola. To właśnie ten napój zalicza się do najbardziej skutecznych metod walki z przypalonymi garnkami. Posiada on bowiem właściwości odrdzewiające oraz rozpuszczające przypalenia.

Coca-cola na przypalenia. Jak stosować?

Do przypalonego garnka należy wlać tyle napoju, aby ten całkowicie pokrył czarny osad. Następnie stawiamy garnek na kuchence, doprowadzając do wrzenia. Zmniejszamy moc palnika, gotując napój przez około 15-20 minut.

W tym czasie warto delikatnie mieszać zawartość garnka drewnianą szpatułką, usuwając w ten sposób przypalone resztki, które przywarły do dna. Po tym czasie zdejmujemy naczynie z ognia i pozostawimy do ostudzenia. Kolejno wylewamy płyn i myjemy garnek płynem do mycia naczyń. Walka z przypaleniami nigdy nie była tak prosta! Tej metody nie należy jednak stosować w przypadku garnków emaliowanych.

