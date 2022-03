Ludzki organizm może funkcjonować bez uzupełnienia wody zaledwie kilka dni. Dlatego tak ważnym jest, aby zwrócić uwagę na to, ile płynów spożywamy każdego dnia. Woda podtrzymuje bowiem wiele podstawowych funkcji organizmu. Jej poziom odpowiada za ilość krwi, a tym samym transport i możliwość wchłaniania składników odżywczych.

Dodatkowo woda reguluje temperaturę ciała, a dzięki niej możemy wydalać produkty uboczne przemiany materii. Picie wody jest więc poniekąd naturalnym detoksem naszego organizmu. Naukowcy twierdzą, iż dziennie powinniśmy przyjąć średnio 1,5-2 l płynów. To ok. sześciu-ośmiu szklanek. W rzeczywistości jednak po napoje sięgamy dopiero w momencie, w którym jesteśmy rzeczywiście spragnieni.

Reklama

Picie wody jest niezwykle ważne. Co może spowodować jej niedobór?

Woda zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a także ma zbawienny wpływ na naszą skórę. Zbyt mała ilość wypitej wody może doprowadzić do zmęczenia oraz bólu i zawrotów głowy. Sytuacja jest o wiele poważniejsza w przypadku odwodnienia. Wówczas towarzyszyć mogą nam takie objawy, jak:

ogólne uczucie zmęczenia,

zwiększone pragnienie,

zmniejszone oddawanie moczu,

suchość w ustach,

zaparcia,

sucha skóra,

zawroty głowy.

Zdjęcie Woda zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a także ma zbawienny wpływ na naszą skórę / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić czy pijemy wystarczającą ilość wody?

Wskaźnikiem nawodnienia organizmu, według National Library of Medicine, ma być tzw. turgor skóry, czyli jej jędrność i elastyczność, które objawiają się jako zdolność do zmiany kształtu skóry i natychmiastowego powrotu do stanu wyjściowego.

Turgor to stan napięcia ściany komórkowej, który pojawia się w wyniku działania na nią wewnątrzkomórkowego ciśnienia hydrostatycznego. Niedobór wody na poziomie komórkowym oznacza nieprawidłowy turgor - co objawia się tym, że skóra potrzebuje czasu, by powrócić do swojego naturalnego kształtu.

Jak sprawdzić, czy pijesz wystarczającą ilość wody? Pomoże skin turgor test, czyli prosty test, wykonywany na powierzchni skóry.

Uszczypnij skórę na grzbiecie dłoni za pomocą kciuka i palca wskazującego, przytrzymaj przez kilka sekund, a następnie puść. Jeśli skóra natychmiast powróci do swojego kształtu, to znak, że twój organizm jest wystarczająco nawodniony. Jeśli odkształcenie utrzymuję się przez chwilę, to sygnał od skóry, że potrzebujesz więcej wody.

***

Zobacz również:

Kwasek cytrynowy. 5 niezawodnych sposobów na jego wykorzystanie

Lecznicze napoje na pasożyty jelit

Dlaczego warto jeść makrelę?