Kwas cytrynowy to organiczny związek chemiczny. Uchodzi za bezpieczną substancję, jednak podczas jego używania należy uważać na oczy. Tradycyjnie stosowany jest jako przeciwutleniacz w produktach spożywczych, składnik leków oraz środek myjący. Jak się okazuje, niepozorny biały proszek może nam mocno ułatwić życie.

Do czego wykorzystać kwasek cytrynowy? Odkamieniacz

Najpopularniejszym zastosowaniem kwasku cytrynowego jest jego użycie jako odkamieniacza do czajników. Nie tylko pomoże on pozbyć się białego nalotu, ale także zniweluje zapach zastałej wody. Można stosować go zarówno do czajników elektrycznych, jak i tradycyjnych.

Jak odkamienić czajnik kwaskiem cytrynowym?

Zdjęcie Kwasek cytrynowy świetnie sprawdzi się do oczyszczenia czajnika / 123RF/PICSEL

Do pustego czajnika należy wsypać 2 łyżki kwasku cytrynowego i zalać go odrobiną wody. Następnie zagotowujemy roztwór i pozostawiamy na kwadrans. Po tym czasie należy wylać pozostałość i dokładnie wypłukać czajnik. Oprócz skuteczności sposób ten charakteryzuje się ekologicznością.

Do czego wykorzystać kwasek cytrynowy? Osad w szklankach

Kwasek cytrynowy pomoże również doczyścić szklanki, na których zebrał się osad z kawy lub herbaty. Aby się go pozbyć, wystarczy na wilgotną gąbkę lub małą ściereczkę wysypać łyżeczkę kwasku cytrynowego. Kwasek można również dodać do zmywarek - wystarczy 1 łyżeczka na cykl.

Do czego wykorzystać kwasek cytrynowy? Przypalony garnek

Kwasek cytrynowy niezwykle dobrze poradzi sobie również z przypalonym garnkiem. Wystarczy wsypać do niego opakowanie kwasku cytrynowego i niewielką ilość wody (około pół litra). Zagotowujemy roztwór, następnie zmniejszając ogień i pozwalając na powolne wygotowanie się wody.

Do czego wykorzystać kwasek cytrynowy? Do prania

Czysty bęben pralki i świeży, cytrynowy zapach ubrań? Dodanie dwóch łyżek kwasku cytrynowego do prania nie tylko pozwoli pozbyć się plam, ale pozwoli również przedłużyć żywot pralki.

Do czego wykorzystać kwasek cytrynowy? Brudne dłonie

Praca w domu - kuchni czy garażu, może skutkować trudnymi do doczyszczenia plamami na dłoniach. Wówczas po raz kolejny warto sięgnąć po kwasek cytrynowy. Wystarczy posypać nim dłoń, wcierając drugą ręką. Plamy powinny zniknąć już po chwili. Nie mamy się czego obawiać - kwasek nie podrażni naszej skóry!

