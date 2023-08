Spis treści: 01 Kiedy stosować nawóz jesienny do tui?

02 Jakich nawozów jesiennych do tui używać?

03 Naturalny nawóz do tui na bazie fusów z kawy

04 Jak sypać i wylewać nawóz pod tuje?

Kiedy stosować nawóz jesienny do tui?

Wiele osób mających tuje w swoich ogródkach zastanawia się, kiedy powinno się odbyć ich ostatnie nawożenie. Okazuje się, że specjalnych preparatów należy zacząć używać wraz z końcem września bądź początkiem października. To właśnie wtedy temperatury zaczynają spadać, a rośliny są bardziej narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Zdjęcie Jakich nawozów jesiennych do tui używać? / 123RF/PICSEL

W zależności od rodzaju środka nawozić trzeba co 2 tygodnie (nawozy płynne) lub co 4-5 tygodni (nawozy granulowane). Każdy nawóz może różnić się od siebie specyfiką, dlatego warto stosować się do instrukcji umieszczonych na opakowaniu bądź ulotki dołączonej do produktu.

Jakich nawozów jesiennych do tui używać?

Jakich preparatów najlepiej używać? Warto skupić się na tych, które nie zawierają w swoim składzie azotu. Związek ten może sprawić, że pędy będą się dalej rozwijać, a tym samym nie zdążą zdrewnieć przed mrozami. Wskutek tego mogą przemarzać.

Wybierając nawóz jesienny do tui, trzeba skupić się na preparatach mających w składzie zwiększone ilości fosforu i potasu. Substancje te zapewnią tujom odpowiednie warunki, dzięki którym rośliny będą mogły przetrwać mrozy. Potas przede wszystkim wpływa na ich odporność oraz wspiera gospodarkę wodną. Z kolei fosfor przyczynia się do rozwoju systemu korzennego. Na rynku dostępne są nawozy jesienne dedykowane iglakom – jak najbardziej nadadzą się one do tui.

Naturalny nawóz do tui na bazie fusów z kawy

Okazuje się, że dobrym naturalnym nawozem do tui jest również preparat przygotowany na bazie fusów z kawy. Nadaje się on również do odżywienia innych rodzajów iglaków. Wykorzystanie fusów umożliwia nie tylko nawożenie roślin, ale również wzbogacenie gleby w niezbędne składniki odżywcze, takie jak potas czy magnez.

Zdjęcie Poznaj tajniki nawożenia tui od wiosny do jesieni / 123RF/PICSEL

Jak przygotować tę niezwykle tanią miksturę? Wystarczy wymieszać łyżkę fusów po kawie z litrem wody. Tak powstałym preparatem można podlewać tuje ran na dwa tygodnie, by wzbogacić je w niezbędne substancje odżywcze.

Nawożenie tui fusami z kawy można przeprowadzić także bezpośrednio do gleby. Zastosowanie ich w taki sposób na pewno poprawi jej strukturę, wpłynie na lepsze napowietrzenie oraz wzbogaci ziemię w składniki odżywcze. Fusy do gleby należy dodawać raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Jak sypać i wylewać nawóz pod tuje?

Nawożenie tui nawozem jesiennym nie jest zbyt skomplikowane. W przypadku preparatów w formie granulatu wystarczy rozsypać go pod rośliną i wymieszać z glebą. Nawóz rozpuści się po jakimś czasie pod wpływem deszczu.

Można wykorzystać również nawozy w formie płynnej. Zazwyczaj dostępne są one w formie koncentratów, które uprzednio należy wymieszać w odpowiedniej proporcji z wodą. W przypadku używania tej formy preparatów warto zaznajomić się z instrukcją, aby przez przypadek nie uszkodzić systemu korzennego rośliny – skoncentrowany nawóz może się okazać zbyt mocny. Dlatego właśnie istotne jest wymieszanie go z wodą.

