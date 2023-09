Spis treści: 01 Monstera: podstawy pielęgnacji

Monstera naturalnie występuje w tropikalnych rejonach od Meksyku po Panamę. Roślina rośnie w lasach deszczowych - swoimi korzeniami przyczepia się do drzew i pnie się w górę. W naturalnym środowisku monstera może osiągać nawet 20 metrów wysokości. Co ciekawe, w takich warunkach, monstera wytwarza owoce w kształcie szyszek. Mają słodki zapach, a smakują jak mieszanka ananasa i banana.

Obecnie jest jedną z najpopularniejszych roślin, którymi zdobimy wnętrza domów i mieszkań. W domowych warunkach monstera zazwyczaj osiąga do 1-2 metrów wysokości. W Polsce największą popularnością cieszy się Monstera deliciosa mająca ciemnozielone liście z charakterystycznymi wycięciami i Monstera monkey mask mająca mniejsze liście.

Monstera: podstawy pielęgnacji

Zdjęcie Monstera. Odpowiednia pielęgnacja sprawi, że roślina odwdzięczy się pięknym wyglądem / 123RF/PICSEL

Monstera nie ma wygórowanych wymagań, jeśli chodzi o pielęgnację. Warto jednak spełniać jej wymagania, bo w przeciwnym razie szybko da znać o jakimś problemie. Monstera preferuje przestronne miejsce w pobliżu okna, żyzną glebę o obojętnym pH. Lubi też wilgotną ziemię, ale z podlewaniem nie należy przesadzać. W czasie wegetacji wystarczy to zrobić raz w tygodniu, a gdy wysokie temperatury dają się we znaki - można częściej. Jednak przed każdym podlewaniem należy sprawdzić, czy ziemia zdążyła już wyschnąć.

Aby pobudzić wzrost rośliny, można zastosować specjalne odżywki dostępne w sklepach ogrodniczych. Chociaż przestrzegamy wspomnianych zasad, może się zdarzyć, że roślina zacznie marnieć w oczach. Jak sprawdzić co dolega monsterze?

Dlaczego monstera żółknie?

Zdjęcie Dlaczego monstera żółknie? Lepiej działać od razu / 123RF/PICSEL

Co zrobić, kiedy monsterze żółkną liście? To jeden z najczęstszych problemów, z jakim boryka się monstera. Przyczyn może być kilka. Jak uratować żółknącą monsterę? Oto kilka przydatnych sposobów.

Dlaczego monstera żółknie? Przyczyna 1: szkodniki

Jednym z najczęstszych powodów mogą być szkodniki. Jeśli zobaczymy "żółty sygnał alarmowy", nie zwlekajmy i sprawdźmy, czy pod liśćmi nie znajdują się larwy lub małe owady. Jeśli tak, umyjmy roślinę pod bieżącą wodą, a następnie zastosujmy specjalne środki owadobójcze

Dlaczego monstera żółknie? Przyczyna 2: Przelanie rośliny

Liście monstery żółkną, a dodatkowo zaczynają się pojawiać na nich brązowe plamy? To znak, że przesadziliśmy z podlewaniem, a korzenie zaatakowała choroba grzybowa, która daje o sobie znać już na liściach. W tym przypadku nie pozostaje nam nic innego, jak przesadzenie rośliny. Najpierw jednak trzeba wyczyścić korzenie z ziemi i opłukać w wodzie. Następny krok to ich osuszenie i obcięcie zgniłych korzonków. Po "zabiegu" pozostaw roślinę na kilka godzin, a następnie przesadź do suchego podłoża. Nie zapomnij o warstwie drenażu i otworów, dzięki którym nadmiar wody będzie usuwany z doniczki. Możesz też zastosować środek przeciwgrzybiczny lub wywar z czosnku - dzięki temu infekcja nie będzie się rozprzestrzeniać.

Czy obcinać żółte liście monstery?

Zdjęcie Jak sprawdzić co dolega monsterze? Zerknij pod spód liści / 123RF/PICSEL

Co zrobić z żółtymi liśćmi? Tutaj przepis jest prosty: najlepiej obetnij wszystkie. I tak nie da się ich uratować, a obcięcie sprawi, że monstera zyska siłę do wypuszczania nowych, zdrowych liści.

