Spis treści: 01 Rozmnażanie storczyków bez tajemnic

02 Rozmnażanie storczyka z liścia? Tak, jest to możliwe

03 Utnij uważnie liść od storczyka

04 Podłoże do storczyków

Rozmnażanie storczyków bez tajemnic

Utarło się przekonanie, że storczyki bardzo trudno rozmnażać, a w domowych warunkach jest to praktycznie niemożliwe. Okazuje się, że można taki zabieg wykonać na co najmniej trzy sposoby, ale wszystko zależy od tego, jaki gatunek rośliny ustawiony jest na naszym parapecie. Jak rozmnożyć storczyka? Można pobrać z niego młode sadzonki, tzw. keiki. Łatwo je rozpoznać, ponieważ z czasem na łodygach samodzielnie wytwarzają się miniroślinki, które można odciąć i umieścić w nowym podłożu. Drugi sposób można wykonać podczas przesadzania, kiedy nasz storczyk w dotychczasowym podłożu wytworzył co najmniej dwie rozety liściowe. Wreszcie, trzeci sposób: z liścia. Jednak jest on dość agresywny i nie jest polecany, gdy nasz storczyk jest w pełnej krasie. Lepiej zostawić wykonać go wyłącznie jako ostateczność i wtedy, kiedy kondycja naszego storczyka pozostawia wiele do życzenia.

Rozmnażanie storczyka z liścia? Tak, jest to możliwe

Dlaczego rozmnażanie storczyka z liścia należy traktować jako ostateczność? Ponieważ nie każdy liść może być ucięty bez szkody dla kondycji rośliny. Ten sposób polega na tym, aby usunąć ten starszy znajdujący się u nasady rośliny tuż przy korzeniach. Nie warto pobierać młodych, mniejszych liści. Dlaczego? Ponieważ wraz z tą częścią, należy uciąć kawałek łodygi: to gwarant tego, że tak pobrana sadzonka się ukorzeni i z czasem przekształci się w nową, zdrową roślinę. Ponadto taka mocna ingerencja w rozetę liściową storczyka, to może skutkować nie tylko osłabieniem rośliny, ale także zahamowaniem jego rozwoju.

Utnij uważnie liść od storczyka

Zanim zabierzemy się za ostre cięcie, trzeba najpierw dokładnie wytypować odpowiedni liść, który będzie w przyszłości podstawą do tworzenia nowej rośliny. Musi być zdrowy, jędrny oraz pozbawiony oznak chorobowych. Dopiero wtedy możemy zabrać się za ucinanie. Do tego celu potrzebny będzie bardzo ostry nóż albo skalpel, który można nabyć w sklepie dla modelarzy. Jak ciąć liścia storczyka? Trzeba zrobić tak, aby pobrać od rośliny-matki kawałek pnia, gdyż to jest gwarantem prawidłowego ukorzenienia się. Następnie odcięty liść trzeba zasuszyć na całą noc i dopiero kolejnego dnia umieścić w pojemniku z wodą.

Aby zminimalizować ryzyko gnicia i przyspieszyć proces ukorzeniania się, miejsce cięcia można posmarować ukorzeniaczem, a do wody dodać tabletkę węgla aktywowanego. Po kilku dniach storczyk zacznie tworzyć pierwsze zalążki korzeni. Kiedy osiągną długość kilku centymetrów (dzieje się to po miesiącu), można sadzonkę umieścić w podłożu.

Podłoże do storczyków

Zdjęcie Storczyk, jeśli ma dobre warunki, szybko wypuści nowe liście i korzenie / 123RF/PICSEL

Jeśli już nasza sadzonka ma odpowiedniej długości korzenie, to czas na umieszczenie jej w podłożu. Najlepiej sięgnąć po specjalną ziemię do storczyków, którą można kupić w sklepach ogrodniczych. To mieszanka grubej frakcji kory, co sprawia, że korzenie mają idealne warunki do rozwoju. Pamiętajmy, że doniczka powinna być przezroczysta, aby korzenie również miały dostęp do światła, co sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi. Pojemnik, w którym będzie rósł nowy storczyk, powinien mieć od dołu otwory odpływowe. One mają z kolei dwie funkcje: po włożeniu doniczki do miski z wodą przez nie dostaje się wilgoć, która nawadnia korzenie, a także tą drogą ucieka jej nadmiar.

