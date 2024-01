Spis treści: 01 Do jakich kwiatów nawóz z cebuli?

02 Wywar z cebuli - dlaczego warto stosować go do kwiatów doniczkowych?

03 Jak zrobić nawóz z cebuli do storczyków?

04 Jak stosować nawóz z cebuli do storczyka?

Do jakich kwiatów nawóz z cebuli?

Łuski pozostałe po obranych cebulach to jeden z najczęstszych odpadów kuchennych. Na ogół bez zastanowienia wyrzucamy je do kosza, przysypując innymi resztkami. Hodowcy storczyków wskazują, że w ten sposób pozbywamy się cennego surowca. W łupinach z cebuli doświadczeni eksperci widzą pokłady żelaza, fosforu, potasu, manganu, wapnia, witamin z grupy B, a także witaminy C i E. Prosty nawóz z cebuli sprawdzi się m.in. do:

Wywar z cebuli - dlaczego warto stosować go do kwiatów doniczkowych?

Naturalne nawozy są nie tylko bezpieczne dla środowiska, ale także zdrowia wszystkich domowników. Ogromną zaletą ekologicznego zasilacza z łupin cebuli jest brak ryzyka skumulowania się zbyt dużej liczby składników odżywczych. Ich nadmiar mógłby poważnie zaszkodzić roślinom. Stosowanie płynnych odżywek do storczyków sprawia, że o wiele łatwiej przyswajają mikro- oraz makroelementy, witaminy i minerały. To o wiele tańsza, ale niemniej wartościowa alternatywa dla drogich nawozów.

Jak zrobić nawóz z cebuli do storczyków?

Jeszcze do niedawna wypielęgnowany storczyk był prawdziwym królem parapetu, a teraz nagle zaczyna bardziej przypominać cień dawnej dumnej rośliny? Gatunek nie należy do jednych z najbardziej wymagających w uprawie, jednak zdarza się, że bywa nieco kapryśny. Jak zareagować, kiedy z dnia na dzień zacznie tracić kwiaty, a dodatkowo liście nabiorą żółtej barwy lub całkowicie uschną i opadną?

Zdjęcie Łupiny z cebuli to silna odżywka do storczyka / 123RF/PICSEL

Pierwsza na myśl nasuwa się chęć zakupu specjalistycznych środków w centrum ogrodniczym. Zanim jednak wydamy niemałe pieniądze na dedykowane preparaty, wykorzystajmy banalny patent ogrodników. Do odżywienia storczyka świetnie sprawdza się nawóz z cebuli. Z powodzeniem możemy wykorzystać odmianę białą, żółtą, czerwoną, a nawet dymkę, choć specjaliści zdecydowanie sugerują wybór cebuli czerwonej.

Wywar z cebuli do storczyków wymaga wykonania tylko kilku prostych kroków.

Wystarczy, że zbierzemy dwie pełne garście łupin, a następnie włożymy je do umytego i wyparzonego wcześniej słoika. Składnik zalewamy 1 litrem ciepłej wody i szczelnie zamykamy. Na koniec wystarczy tylko odstawić domową mieszankę w ciemne i chłodne miejsce na 24 godziny. W ostatnim kroku przecedzamy miksturę przez gazę i przelewamy do konewki lub czystej butelki.

To sprawdzony patent na to, czym podlewać domowe storczyki, aby długo i obficie kwitły.

Jak stosować nawóz z cebuli do storczyka?

Warto pamiętać, że domowy zasilacz aplikujemy storczykowi nie częściej niż raz w tygodniu. Efekty potrafią zaskoczyć nawet największego sceptyka. Już po 2-3 tygodniach od wprowadzenia odżywki do rutyny pielęgnacyjnej zauważymy, że storczyk wraca do życia i odzyskuje utracony wigor. Pozytywny wpływ nawozu na orchideę zauważymy także w jędrnych i bujnych liściach.

Po dokładnym przypatrzeniu się dostrzeżemy nieśmiało pojawiające się nowe pąki. Specjaliści od lat zajmujący się opieką nad roślinami doradzają, by czasem dać storczykowi odpocząć od wszelkich odżywek, nawozów i zasilaczy. Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy zdążył już przekwitnąć. W takiej sytuacji potrzebuje 1-2 miesięcy przerwy, w których zregeneruje się bez konieczności stosowania dodatkowych środków stymulujących, zarówno domowych, jak i sklepowych.



Zdjęcie Wszystko, co musisz wiedzieć o storczykach, znajdziesz w tutaj>>> / INTERIA.PL

