W przeciwieństwie do niego czosnek wiosenny , sadzony wczesną wiosną, prezentuje się skromniej. Jego główki są mniejsze i bardziej wydłużone - znajdziemy w nich od dziesięciu do piętnastu ząbków . Łuski są delikatne i jasne, a smak o wiele bardziej subtelny. Czosnek wiosenny, dzięki dłuższemu okresowi przechowywania, pozwala nam cieszyć się jego delikatnym aromatem przez większą część roku, dodając świeżości i finezji naszym kulinarnym kompozycjom.

Czosnek wiosenny jest bardziej odporny na chłody, dlatego możemy posadzić go już w marcu lub na początku kwietnia, gdy tylko gleba odmarznie. Jednakże, jeśli zima okazuje się łagodna , niektórzy ogrodnicy sadzą go już w lutym . To rozwiązanie pozwala uniknąć ryzyka przemarznięcia, lecz wiąże się z koniecznością dłuższego oczekiwania na pierwsze plony.

Czosnek zimowy powinniśmy sadzić na głębokości około 5-6 cm . Ząbki umieszcza się w glebie pionowo, piętką skierowaną ku dołowi, zachowując odstępy co 10-15 cm między poszczególnymi ząbkami. Rzędy powinny być rozmieszczone w odległości około 20-30 cm od siebie , aby rośliny miały odpowiednią przestrzeń do swobodnego wzrostu i formowania dorodnych główek.

Przygotowanie gleby jest równie istotne. Czosnek zimowy ceni sobie stanowiska słoneczne i osłonięte od wiatru oraz żyzne , próchnicze i dobrze przepuszczalne podłoże . Aby osiągnąć optymalne warunki, warto zadbać o odpowiednie pH gleby, które powinno wynosić około 6,8. Ciężkie, podmokłe podłoża to najkrótsza droga do gnicia korzeni i chorób grzybowych. W przypadku gleb kwaśnych , zaleca się ich wapnowanie . Ponadto, wzbogacenie gleby kompostem lub obornikiem może znacząco poprawić jej jakość, choć należy pamiętać, że czosnek najlepiej uprawiać w drugim roku po zastosowaniu obornika.

Silny wzrost i duże główki czosnku nie są dziełem przypadku - kluczową rolę odgrywa odpowiednie odżywienie rośliny. Najlepszym rozwiązaniem jest wzbogacenie gleby kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem jeszcze przed sadzeniem . W trakcie wegetacji wskazane jest również nawożenie mineralne, zwłaszcza nawozami azotowymi . Pierwsza dawka powinna trafić do gleby wczesną wiosną, gdy rośliny zaczynają intensywnie rosnąć, a druga na początku maja, by wesprzeć ich rozwój przed zawiązywaniem główek.

Czosnek nie lubi konkurencji. Chwasty odbierają mu cenne minerały i wodę, dlatego regularne pielenie to obowiązek każdego ogrodnika. Oprócz tego warto spulchniać glebę wokół roślin - lepszy dostęp powietrza do korzeni sprawia, że czosnek rośnie zdrowo i intensywnie. Co ważne, czosnek zimowy ma tendencję do wypuszczania pędów kwiatostanowych, które mogą wyglądać dekoracyjnie, ale w rzeczywistości odbierają roślinie energię. Ich usuwanie pozwala skierować siły rośliny na rozwój główek, co skutkuje większymi i bardziej zwartymi cebulami. Prosty gest, a efekty są naprawdę imponujące.