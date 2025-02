Jak używać sody do prania poduszek? Wystarczy wsypać do bębna pralki 6 łyżek sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć zabrudzenia oraz bakterie. Aby wzmocnić efekt czyszczenia i nadać poduszkom wyjątkową świeżość, warto dodać pół szklanki octu, wlewając go do przegródki na płyn do płukania.