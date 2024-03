To nieprawda, że pod tujami nic nie urośnie. Najlepsze sąsiedztwo dla żywotników

Opracowanie Joanna Leśniak

Sadzone są w charakterze żywopłotów lub zdobią przestrzeń jako solitery. Tuje (żywotniki) to częsty widok na posesjach, warto jednak urozmaicić aranżację przydomowej przestrzeni. To nieprawda, że obok tui nic nie urośnie. Krzywdzący stereotyp można łatwo obalić, dobierając właściwe sąsiedztwo roślin. Co posadzić obok tui? Wybierać można spośród wielu gatunków iglaków, kwitnących krzewów czy bylin.