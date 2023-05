Traktowana jako odpad, a działa jak naturalny nawóz. Podlej paprotki, będą rosły jak szalone

Porady

Woda z gotowanych ziemniaków traktowana jest w większości domów jako odpad - wylewamy ją do zlewu, nie zastanawiając się nad tym, jak wiele tracimy. Woda spod tych warzyw bogata jest bowiem w cenne witaminy i składniki mineralne i z powodzeniem możemy użyć jej raz jeszcze - np. jako nawóz do domowych roślin doniczkowych. Jak ją stosować, by przyniosła najlepsze efekty?

Zdjęcie Woda po gotowanych ziemniakach zawiera m.in.: potas, żelazo, magnez, fosfor, wapń i sporo witamin / 123RF/PICSEL