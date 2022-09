Spis treści: 01 Jak wygląda Zielistka Sternberga?

02 Zielistka Sternberga: Odmiany

03 Jak pielęgnować Zielistkę Sternberga?

04 Zielistka Sternberga - stanowisko

05 Zielistka Sternberga - rozmnażanie

06 Przesadzanie Zielistki Sternberga

07 Zielistka Sternberga: Podłoże

08 Gdzie kupić zielistkę?

09 Zielistka Sternberga - właściwości

Zielistka Sternberga (łac.Chlorophytum comosum) to gatunek rośliny z rodziny szparagowatych, pochodzący z Afryki Południowej. Zielistka jest pospolicie uprawiana w wielu krajach świata, także w Polsce, gdzie jest coraz popularniejszą rośliną pokojową.

Jak wygląda Zielistka Sternberga?

Zielistka Sternberga to zielona roślina o długich i wąskich liściach, których długość sięga nawet 50 cm. W naturze liście tej rośliny są po prostu zielone, u Zielistek ozdobnych, uprawianych w domach, pojawiają się na nich dodatkowo białe lub żółte, wąskie paski.

Kwiaty Zielistki Sternberga są barwy białej i mają sześć wąskich, białych płatków, sześć pręcików i górny słupek z długą szyjką.

Zdjęcie Zielistka to roślina, która nie jest skomplikowana w uprawie / 123RF/PICSEL

Zielistka Sternberga: Odmiany

Zielistka Sternberga występuje najczęściej w pięciu odmianach:

Bonnie – jej liście są jasnozielone i dość szerokie, ozdobione białym paskiem

– jej liście są jasnozielone i dość szerokie, ozdobione białym paskiem Ocean – liście są jasnozielone i szerokie, z kremowymi brzegami

– liście są jasnozielone i szerokie, z kremowymi brzegami Zebra – ma ciemnozielone liście z żółtymi paskami na brzegach

– ma ciemnozielone liście z żółtymi paskami na brzegach Variegatum – ma kremowe liście z zielonymi brzegami

– ma kremowe liście z zielonymi brzegami Vittatum – jej liście są szarozielone, ozdobione białym, szerokim paskiem.

Jak pielęgnować Zielistkę Sternberga?

Zielistka Sternberga najlepiej czuje się w lekko wilgotnym podłożu, więc wystarczy podlewać ją wtedy, gdy warstwa ziemi jest już lekko przeschnięta. Roślina ta nieźle znosi lekkie przesuszenie, które stymuluje ją nawet do tworzenia większej liczby rozłogów i szybszego kwitnienia, nie znosi natomiast przelania.

Zielistka nie lubi suchego powietrza, konieczne jest więc regularne spryskiwanie liści wodą. Zimą, gdy kaloryfery mocno pracują, warto umieścić obok niej pojemnik z wodą albo z mokrym mchem. Zielistka intensywnie rośnie i nie lubi mocnego nawożenia - prowadzi to do zasolenia gleby, które wpływa na nią bardzo negatywnie.

Zielistka Sternberga - stanowisko

Zielistka Sternberga nie jest rośliną wymagającą i łatwo przystosowuje się do warunków panujących w mieszkaniu. To sprawia, że dobrze rozwija się zarówno w półcieniu jak i w miejscu mocno nasłonecznionym. Warto jednak pamiętać, że gdy postawimy ją w cienistym miejscu, jej liście nabiorą jednolitego, zielonego koloru i nie pojawią się na nich ozdobne paski. Choć Zielistka dobrze znosi nawet ciężkie warunki, to nie należy wystawiać jej na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych. Mogą one bowiem trwale poparzyć jej listki.

Zielistka Sternberga najlepiej czuje się w temperaturze 18-20 stopni Celsjusza latem i kilkunastu stopni zimą, ale przetrwa także upały i temperaturę poniżej 12 stopni.

Roślinę tę najlepiej trzymać z dala od kaloryfera, bo nie lubi suchego powietrza. Najlepsze stanowisko dla zielistki to parapet wschodni, północno wschodni lub północno zachodni.

Zdjęcie Zielistkę najlepiej ustawić po stronie północnej lub wschodniej / 123RF/PICSEL

Zielistka Sternberga - rozmnażanie

Zielistka jest rośliną bardzo łatwą w rozmnażaniu, nawet dla początkujących ogrodników. Produkuje ona sporo rozłogów z niewielkimi rozmnóżkami, które wystarczy oderwać od łodygi. Później wystarczy już tylko ukorzenić je w wodzie i umieścić w pojemniku z ziemią.

UWAGA: Podłoże powinno być zaledwie delikatnie wilgotne!

Przesadzanie Zielistki Sternberga

Porady Triki na bujne surfinie. To prostsze niż myślisz Zielistka Sternberga rośnie intensywnie i bardzo szybko, więc wymaga częstego przesadzania. Dorosłe okazy należy przesadzać raz w roku, wiosną, a te młodsze nawet dwa razy w roku, wiosną i jesienią.

Zielistka Sternberga: Podłoże

Do uprawy zielistki wystarczy zwykła, uniwersalna ziemia do kwiatów doniczkowych, którą można lekko rozluźnić piaskiem lub żwirem. Warto pamiętać, że zielistka nie toleruje fluoru, więc wszelkie spulchniacze z tym minerałem w składzie mogą jej zaszkodzić!



Gdzie kupić zielistkę?

Zielistkę Sternberga kupić można w większości sklepów i marketów ogrodowych, a nawet w sieci. Jej cena waha się od około 20 do 40 złotych.

Zielistka Sternberga - właściwości

Zielistka Sternberga cieszy się coraz większą popularnością przez wzgląd na swoje cenne właściwości. Roślina ta działa jak filtr i skutecznie usuwa z powietrza szkodliwe substancje i bakterie chorobotwórcze.

Zielistka działa:

antybakteryjnie

pierwotniakobójczo

grzybobójczo

wyłapuje kurz oraz toksyny - benzen, amoniak, metale ciężkie czy formaldehyd!

Dodatkowo zielistka mocno nawilża powietrze i zwiększa ilość tlenu - udowodniono, że roślina średniej wielkości może oczyścić powietrze nawet na 200 m²! Ta pracowita roślina zmniejsza także szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne, pomaga alergikom, astmatykom i osobom z chorobami płuc. Najwięcej korzyści przyniesie nam więc ustawienie jej w pokoju dziecięcym lub w sypialni.

